Il grande calcio della Serie A torna in scena l'11 gennaio alle 20:45 con l'attesissimo confronto tra Milan e Cagliari. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sports 251. Inoltre, gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro tramite il servizio di streaming NOW (se attivo), che include tutti i contenuti del pacchetto sportivo. Per chi non vuole perdersi un minuto di gioco, anche in mobilità, queste piattaforme garantiscono la massima flessibilità per seguire il match, ovunque vi troviate. A fine articolo vi spieghiamo come.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan - Cagliari in TV e streaming

La partita Milan - Cagliari è prevista per le 20:45 dell'11 gennaio e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky e NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Il Milan, attualmente 8° in classifica, ha vissuto una fase altalenante nelle ultime cinque giornate. I rossoneri hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, dimostrando però qualche lacuna nella gestione delle partite decisive. Dopo il pareggio in extremis contro l’Atalanta, la squadra di Stefano Pioli è chiamata a ritrovare la continuità per risalire in classifica e puntare a un posto nelle competizioni europee. La sfida contro il Cagliari rappresenta un'occasione importante per recuperare terreno, soprattutto davanti ai propri tifosi.

Il Cagliari, invece, naviga in acque ben più agitate. La squadra sarda si trova al 17° posto, appena sopra la zona retrocessione, e nelle ultime cinque giornate ha raccolto un bottino magro: una sola vittoria e ben quattro sconfitte. Nonostante alcune buone prestazioni sul piano individuale, la squadra fatica a trovare un’identità di gioco stabile. La trasferta a Milano si prospetta particolarmente complicata, ma l’obiettivo sarà quello di strappare almeno un punto per mantenere vive le speranze di salvezza.

Probabili formazioni Milan - Cagliari

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Come vedere Milan - Cagliari dall'estero

Se vi trovate fuori dall’Italia, potrete comunque seguire la partita utilizzando una delle piattaforme sotto menzionate, ma potrebbe essere necessario aggirare eventuali restrizioni geografiche. In tal caso, è consigliabile utilizzare una delle migliori VPN sul mercato, che consentono di accedere ai servizi italiani come DAZN, SKY Go o NOW anche dall’estero. Configurare una VPN è semplice: scegliete un server situato in Italia, collegatevi e potrete godervi l’incontro come se foste a casa vostra.