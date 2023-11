Migliori VPN per DAZN (novembre 2023)

DAZN si è affermata come una piattaforma di streaming all'avanguardia, offrendo un'esperienza immersiva per gli appassionati di sport con una libreria eclettica che spazia dal calcio al basket, passando per tennis e molti altri eventi sportivi di rilievo. Questo servizio, però, implementa restrizioni geografiche stringenti, limitando l'accessibilità dei contenuti in base alla posizione geografica dell'utente. Questo implica che, se vi trovate al di fuori dei confini italiani per motivi personali o professionali, l'accesso ai programmi italiani di DAZN vi sarà precluso. Di conseguenza, se vien meno la possibilità di seguire in diretta gli incontri più carichi di tensione e di passione, come un derby calcistico molto atteso, potrebbe risultare frustrante per un tifoso.

Nonostante ciò, esiste un'alternativa legittima per ovviare a tale inconveniente: l'impiego di una Virtual Private Network, o VPN. Utilizzando una VPN di elevata qualità, potrete collegarvi ad un server in Italia, occultando il vostro reale indirizzo IP sotto uno italiano, inducendo così DAZN a riconoscere la vostra connessione come se originasse dall'Italia, rendendovi possibile l'accesso a tutto il catalogo di eventi sportivi disponibili per il pubblico italiano. Questo vi permetterà di godere delle partite chiave e di vivere le emozioni sportive come se foste confortevolmente seduti nel vostro salotto.

Tuttavia, è essenziale sottolineare l'astuzia di DAZN nell'identificare e bloccare gli accessi tramite VPN non autorizzate. Per questo motivo, non tutte le VPN si dimostrano efficaci nell'eludere tali restrizioni. Se desiderate ricorrere a una VPN per fruire dei servizi di DAZN al di fuori dell'Italia, è cruciale selezionare un provider VPN che si distingua per la sua capacità di bypassare con successo queste barriere. In altre parole, è necessario optare per una VPN che sia non solo funzionale ma anche rinomata per la sua affidabilità e potenza.

Nella guida che segue, vi presenteremo un elenco curato delle migliori VPN, che vi garantiranno l'accesso a DAZN senza vincoli geografici. È doveroso però ricordare che l'utilizzo di VPN per aggirare le restrizioni può essere in contrasto con i termini di servizio di DAZN. Pertanto, vi consigliamo di procedere con cautela e di assicurarvi di agire in conformità con le normative vigenti e le politiche del servizio.

Cos'è una VPN? E perché vale la pena usarla?

Una VPN, o Virtual Private Network, è un servizio tecnologico che fornisce un ulteriore strato di sicurezza e privacy durante la navigazione su Internet. Questo avviene creando una rete virtuale privata tra il dispositivo che state utilizzando e un server di destinazione, il quale può essere scelto tra una vasta gamma di opzioni geografiche. I dati che transitano attraverso questa rete vengono criptati, formando una sorta di "tunnel" virtuale che è inaccessibile a terzi. Questo sistema criptato garantisce che qualsiasi informazione, dai dati personali alle attività online, sia resa anonima e sicura.

La VPN è quindi uno strumento estremamente utile non solo per proteggersi da potenziali malintenzionati, hacker o cybercriminali, ma anche da aziende e Internet Service Providers (ISP) che potrebbero voler monitorare o registrare il vostro traffico Internet per vari scopi, che possono andare dalla raccolta di dati per la pubblicità mirata alla sorveglianza.

Una delle funzionalità più apprezzate delle VPN è la possibilità di mascherare l'indirizzo IP del dispositivo in uso. In pratica, il vostro indirizzo IP originale viene sostituito con uno differente, associato a una località geografica diversa dalla vostra attuale. Questo è particolarmente utile per accedere a contenuti soggetti a restrizioni geografiche. Ad esempio, se desiderate accedere al catalogo di Netflix USA mentre vi trovate in Italia, potrete farlo selezionando un server VPN situato negli Stati Uniti. Lo stesso principio può essere applicato se vi trovate all'estero e volete accedere a servizi disponibili solo in Italia, come alcune trasmissioni televisive o, come già menzionato, la piattaforma di streaming DAZN.

Ma la versatilità di una VPN non si limita ai servizi di streaming come Netflix, Prime Video o BBC iPlayer. Può anche essere utilizzata per accedere a siti web bloccati in certi paesi per ragioni politiche o culturali, o per garantire una navigazione sicura quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, che spesso sono meno sicure e più vulnerabili agli attacchi.

Oltre ai contenuti in streaming, dunque, vale la pena usare una VPN per proteggere anonimato e privacy durante la navigazione tramite reti non sicure. Per approfondire, leggete i nostri articoli: VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve e Cos’è una VPN (Virtual Private Network).

Cos'è DAZN?

DAZN si è rapidamente affermata come una delle piattaforme di streaming sportivo più popolari e complete a livello globale. Disponibile mediante sottoscrizione a pagamento, il servizio offre un'esperienza incredibilmente variegata per gli appassionati di sport, che possono godere di un ampio spettro di discipline. Il calcio internazionale è uno dei principali punti di forza, con la possibilità di seguire in diretta o on-demand le partite delle leghe più importanti. Non solo, se per qualsiasi motivo avete perso un evento sportivo, la funzionalità on-demand vi permette di recuperare la visione, proprio come fareste con un episodio mancato della vostra serie TV preferita.

La copertura geografica di DAZN è impressionante, estendendosi a numerosi paesi, Italia inclusa. Ma non è solo il calcio a essere protagonista su questa piattaforma: l'offerta è incredibilmente varia e spazia dal pugilato al football americano, dal basket al ciclismo, senza dimenticare gli sport invernali e altre discipline meno mainstream ma altrettanto avvincenti.

Uno dei vantaggi più notevoli di DAZN è la flessibilità nella modalità di visione. Non siete costretti a stare davanti alla televisione per godervi il vostro sport preferito. La piattaforma è accessibile anche attraverso smartphone, tablet, console per videogiochi e computer. Questa versatilità significa che potrete seguire una partita di calcio mentre siete in viaggio, o guardare un incontro di pugilato dal vostro tablet, ovunque vi troviate.

Per quanto riguarda le opzioni di abbonamento, al momento DAZN non offre un periodo di prova gratuito, ma mette a disposizione due diversi piani tariffari per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Questi piani possono variare in termini di costo, durata dell'abbonamento e accesso a contenuti esclusivi, offrendo così una certa flessibilità nella scelta del servizio più adatto alle vostre necessità.