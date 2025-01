La partita tra Jannik Sinner e Ben Shelton, che si svolgerà il 24 gennaio nell'ambito dell'Australian Open 2025, sarà uno degli incontri più attesi del torneo. Sebbene l'orario preciso non sia ancora stato fissato al momento della nostra scrittura, gli appassionati di tennis potranno seguire l'incontro in diretta streaming in Italia. L'evento sarà trasmesso sui canali di Eurosport, visibile anche tramite Sky, ma sarà disponibile anche in streaming su diverse piattaforme, tra cui Discovery+, NOW Tv e Dazn. Quindi, se siete a casa o in movimento, avrete diversi modi per non perdere nemmeno un punto di questa sfida. E se vi trovate all'estero durante l'incontro, non preoccupatevi: è possibile accedere allo streaming tramite le piattaforme che offrono il servizio anche all'estero, con l'aiuto delle migliori VPN per aggirare le limitazioni geografiche.

Dove vedere Sinner vs Ben Shelton in TV e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton è prevista per il 24 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Eurosport, Dazn, Sky e Now.

Come arrivano i due giocatori

Jannik Sinner e Ben Shelton si sono incontrati già cinque volte in carriera, con un bilancio favorevole al tennista altoatesino, che conduce 4-1 negli scontri diretti. La prima volta che i due si sono affrontati risale all'ottobre 2023, al Shanghai Masters, dove Shelton ha avuto la meglio, vincendo in tre set con il punteggio di 2-6 6-3 7-6. Dopo questa sconfitta, Sinner ha dominato i successivi quattro incontri, riuscendo a vincere tutti e nove i set disputati. In particolare, Sinner ha sconfitto Shelton in maniera convincente a Vienna nell'ottobre 2023, a Indian Wells nel marzo 2024, a Wimbledon nel luglio 2024 e di nuovo al Shanghai Masters nell'ottobre 2024.

A Wimbledon, dove l'incontro si giocava al meglio dei cinque set, Sinner ha mostrato una superiorità netta, battendo Shelton con un 6-2 6-4 7-6 che ha sottolineato la sua crescente ascesa rispetto al giovane statunitense. Tra i 12 set giocati tra i due, ben 5 si sono conclusi con un tiebreak, con chi ha vinto il tiebreak riuscendo poi a prevalere nell'intero match. Sinner arriva quindi all'incontro con Ben Shelton dopo una serie di prestazioni solidissime, confermando di essere uno dei tennisti più in forma al mondo.

Come vedere Sinner vs Ben Shelton dall'estero

Se vi trovate all'estero e volete guardare la partita tra Sinner e Shelton in diretta streaming, non preoccupatevi. Utilizzando una delle VPN consigliate in calce, potrete aggirare le restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming. Con una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e accedere così ai servizi di Discovery+, NOW Tv, Dazn o Eurosport, proprio come se foste a casa. Ricordate di scegliere una VPN affidabile, che garantisca alta velocità e connessioni sicure, per godervi la partita senza lag o problemi simili.