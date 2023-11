Migliori VPN streaming - non solo Netflix (novembre 2023)

1. Nord VPN La più diffusa NordVPN è un fornitore di VPN affidabile con eccellenti funzionalità di sicurezza e velocità, ideale per lo streaming di alta qualità e per bypassare le restrizioni geografiche. € 12.99 al mese - A partire da 3,79€ al mese per due anni con 3 mesi gratis

NordVPN si distingue come la VPN con le velocità di connessione più veloci sul mercato. Questo, combinato con la sua capacità di sbloccare tutti i principali servizi di streaming, la rende un'ottima scelta per coloro che danno valore all'efficienza e alla rapidità. In passato, NordVPN ha avuto alcuni problemi con lo sblocco di contenuti in streaming, ma grazie a numerosi aggiornamenti e miglioramenti tecnologici, questi problemi sono stati risolti. Ora, NordVPN non solo è in grado di sbloccare tutti i principali servizi di streaming, ma lo fa con una velocità e una facilità impressionanti.

In termini di costi, NordVPN offre un vantaggio rispetto a ExpressVPN, offrendo prezzi leggermente inferiori. Questo, combinato con la sua elevata velocità e affidabilità, rende NordVPN una scelta eccellente per chi cerca un equilibrio tra costi e performance. Tuttavia, ciò che veramente distingue NordVPN è la sua vasta gamma di funzioni di sicurezza. Oltre a fornire una connessione VPN sicura e privata, NordVPN offre anche una serie di strumenti di sicurezza aggiuntivi.





2. Express VPN Ottima velocità ExpressVPN è una delle top VPN per sicurezza e velocità, con capacità di bypassare restrizioni geografiche e garantire streaming di alta qualità senza interruzioni. € 12.64 al mese - A partire da 8,12€ al mese per un anno

ExpressVPN si è affermato come uno dei servizi più importanti quando si tratta di sbloccare contenuti in streaming, grazie a una combinazione di server vasti e affidabili, aggiornamenti tecnologici costanti e una qualità generale di servizio che non ha eguali nel settore. Una delle caratteristiche più apprezzate di ExpressVPN è la sua vasta rete di server, che copre praticamente ogni angolo del globo.

Inoltre, ExpressVPN vanta un team di esperti che lavora instancabilmente per mantenere il servizio al passo con le ultime evoluzioni tecnologiche. Ma quello che realmente distingue ExpressVPN dalle altre VPN sul mercato è la sua qualità eccezionale a 360 gradi. Non si tratta solo di sbloccare contenuti in streaming: la sicurezza, la privacy, l'usabilità dell'interfaccia e il supporto clienti di ExpressVPN sono altrettanto impressionanti.

Certo, tutto questo ha un costo. ExpressVPN non è tra le VPN più economiche disponibili. Tuttavia, l'investimento ne vale assolutamente la pena, considerando la qualità del servizio offerto. Inoltre, l'azienda offre una generosa garanzia di 30 giorni "soddisfatti o rimborsati", che vi permette di testare il servizio senza rischi. Se non siete completamente soddisfatti, potete chiedere un rimborso completo.





3. Surfshark VPN Interfaccia molto user-friendly Surfshark è un servizio VPN user-friendly e sicuro, con eccellenti capacità di superare restrizioni geografiche nei servizi di streaming, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. € 13.99 al mese - A partire da 1.99€ al mese per 24 mesi + 3 mesi gratis

Surfshark si presenta come uno strumento essenziale per chiunque desideri accedere a Netflix senza limitazioni geografiche, vantando la capacità di sbloccare i contenuti provenienti da ben 14 Paesi. Questo non solo significa che gli utenti possono godere di una varietà di spettacoli e film senza limiti, ma consente anche di scoprire nuovi contenuti che non sarebbero altrimenti disponibili nella loro area geografica.

L'interfaccia di Surfshark è notevolmente user-friendly, rendendo facile anche per i principianti comprendere come navigare e utilizzare il servizio. Non c'è bisogno di avere competenze tecniche o informatiche per sfruttare appieno le funzionalità di questo VPN. Grazie a questa facilità d'uso, Surfshark è diventato una scelta molto popolare tra coloro che sono nuovi nel mondo delle VPN.

In termini di costo, Surfshark offre pacchetti prezzo molto competitivi. Questo, unito alla sua efficacia e semplicità d'uso, rende Surfshark un'opzione di grande valore per chiunque stia cercando una VPN.





4. CyberGhost VPN Con garanzia estesa CyberGhost offre un servizio VPN competitivo con connessioni ottimali per lo streaming, selezione automatica del miglior server e un'assistenza clienti efficace e tempestiva. € 11.99 al mese. A partire da 2,11€ al mese per due anni + 3 mesi gratis

CyberGhost si distingue nel panorama dei servizi VPN per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Uno degli aspetti più apprezzati di questo servizio è la sua capacità di selezionare automaticamente il server più adatto al servizio che si intende sbloccare. Questo significa che, se volete accedere a un particolare contenuto o sito web bloccato nella vostra regione, CyberGhost vi indirizzerà in modo intuitivo verso il server più idoneo.

Inoltre, CyberGhost offre una politica di garanzia soddisfatti o rimborsati estremamente generosa rispetto a molti altri provider VPN. Mentre la maggior parte dei servizi offre un periodo di prova di 30 giorni, CyberGhost estende questa garanzia a ben 45 giorni. Questo offre un ampio margine per testare il servizio e verificare se soddisfa pienamente le vostre esigenze.





5. Atlas VPN Con server dedicati per lo streaming Atlas VPN, supportata dall'esperienza di NordVPN, offre ottime velocità, supporto P2P e piani convenienti, con una versione gratuita illimitata in dispositivi e velocità ma limitata a tre server e 400 MB al giorno. € 11.22 al mese - A partire da 1,54€ al mese per 2 anni + 6 mesi aggiuntivi - Gratis per 400MB al mese

Atlas VPN è un servizio che si distingue particolarmente per la sua capacità di offrire posizioni server ottimizzate specificamente per lo streaming. Questo significa che gli utenti possono contare su una visione fluida e senza interruzioni, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Inoltre, Atlas VPN è riuscito ad ottenere un successo notevole riuscendo a sbloccare il catalogo USA di Netflix, una prodezza di non poco conto.

Netflix, come è noto, ha adottato una politica piuttosto aggressiva nel contrastare l'uso dei servizi VPN. L'azienda ha implementato una serie di misure per impedire l'accesso al suo contenuto da parte di utenti che utilizzano VPN, rendendo estremamente difficile per molti provider superare queste restrizioni. Nonostante ciò, Atlas VPN è riuscito a superare queste barriere, offrendo ai suoi utenti un accesso senza restrizioni al vasto catalogo di contenuti offerto da Netflix USA.





6. Proton VPN Massima sicurezza Proton VPN è una soluzione VPN affidabile e trasparente grazie all'uso di app open-source e al protocollo WireGuard, distinguendosi anche per il suo generoso piano gratuito senza limiti di larghezza di banda. € 9.99 al mese - A partire da 4,99€ al mese per due anni

ProtonVPN è un servizio VPN che ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi tempi, riuscendo a sbloccare tutte le piattaforme di streaming più popolari nel corso dei nostri test. Le velocità offerte da ProtonVPN sono superiori alla media, garantendo agli utenti un'esperienza di streaming fluida e senza interruzioni. Questo è un aspetto particolarmente importante per coloro che utilizzano una VPN principalmente per guardare film o serie online.

Un altro punto di forza di ProtonVPN è la sua dedizione alla trasparenza e alla sicurezza. Le sue app sono open source e sottoposte a audit indipendenti, ciò significa che gli utenti possono avere piena fiducia nel fatto che il loro traffico Internet è protetto e che la loro privacy è rispettata. Questo impegno nella protezione della privacy degli utenti è uno dei motivi per cui ProtonVPN ha guadagnato una tale reputazione nel settore. Nonostante questi vantaggi, è importante notare che ProtonVPN non è tra i servizi VPN più economici sul mercato.