Se siete intenzionati ad acquistare degli elettrodomestici top di gamma, vi consigliamo caldamente di non farvi scappare le promozioni attive sullo store Dyson. Al momento, sfruttando la Dyson Week, potrete acquistare numerosi prodotti in edizione speciale, con fantastici accessori in omaggio e suddividendo il vostro pagamento in rate a tasso zero grazie a Klarna.

Dyson è un’azienda inglese pioniera nella progettazione e produzione di elettrodomestici di altissima qualità. In particolare, si è specializzata nella realizzazione di aspirapolveri, ventilatori, termoventilatori, purificatori e ottimi prodotti prodotti per la cura del capelli. Per questo, trattandosi di offerte così valide su articoli top di gamma, vi invitiamo a cogliere al volo l’occasione.

Tra le numerose proposte presenti sullo store, tra cui l’aspirapolvere Senza Filo Dyson V15 Detect Absolute e il Dyson Purifier Cool, c’è anche il fantastico asciugacapelli Dyson Supersonic nell’edizione speciale rossa disponibile al prezzo di 399,00€. In aggiunta otterrete anche una box di accessori dal valore di 60€ in omaggio, con articoli ideali per perfezionare lo styling dei vostri capelli come il diffusore e il comodo pettine districante. Questo asciugacapelli è dotato del motore digitale Dyson V9, potente e in grado di raggiungere fino a 110.000 g/min, con un diametro di soli 27mm e un peso di soli 49g.

Il prodotto è composto da una ventola assiale all’interno del motore che semplifica il percorso dell’aria riducendone turbini e vortici, di conseguenza il prodotto vi assicurerà anche il massimo del silenzio. Inoltre, grazie al termistore incapsulato in vetro, questo prodotto sarà in grado di misurare 40 volte al secondo la temperatura dell’aria emessa comunicandola direttamente al microprocessore, in modo tale da evitare di bruciare i vostri capelli.

In più, come vi abbiamo accennato nell’introduzione, potrete pagare i vostri acquisti sfruttando Klarna. Si tratta di un servizio che vi consente di portare a casa i vostri prodotti dilazionando la spesa in 3 comode rate, senza interessi. Il primo pagamento verrà effettuato alla fine dell’ordine, mentre gli altri 2 saranno prelevati ogni 30 giorni da una carta di debito o di credito a vostra scelta. Come potrete utilizzare questa modalità in fase di checkout? Vi basterà aggiungere gli articoli al carrello e selezionare l’opzione Klarna per pagare in modo facile e veloce. Ci teniamo a precisare che l’azienda in questione utilizza sistemi di sicurezza avanzati, proteggendo le vostre informazioni e prevenendo possibili acquisti non autorizzati.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Dyson dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

