Se state pensando di dare una rinnovata ai vostri elettrodomestici o prodotti tech e state cercando l’offerta giusta per risparmiare, allora la promozione Passione Casa di Unieuro è proprio quello che fa al caso vostro, perché vi permetterà di ottenere fino a 150€ di buoni sconto acquistando prodotti già scontati.

Gli articoli disponibili sono oltre 130 e comprendono tutto ciò che serve per la casa tra frigoriferi, forni, televisori, robot aspirapolvere e cura della persona, andando a spaziare tra tanti grandi marchi come Philips, Sony, Rowenta, Moulinex o Samsung. Fino al 19/05/2022 per ogni prodotto acquistato potrete ottenere buoni sconto da 50, 100 e 150€ da spendere dal 20/05/2022 al 19/06/2022.

Aderire alla promozione Passione Casa di Unieuro è molto semplice, in quanto è sufficiente visitare la pagina dedicata a tutti gli articoli in offerta e mettere nel carrello uno o più prodotti indicati con il bollino “Buono da 50/100/150€” e completare la transazione. In breve tempo si riceverà all’indirizzo email inserito in fase di registrazione uno o più buoni relativi ai propri acquisti, i quali andranno spesi dal 20/05/2022 al 19/06/2022 su prodotti di valore uguale o superiore. In caso di acquisto di articoli di valore commerciale inferiore al buono, non sarà possibile recuperare la differenza o utilizzarla successivamente.

Tra tutte le proposte presenti, vogliamo suggerirvi Sony BRAVIA XR-55A80J, eccezionale smart TV con schermo OLED da 55″, perfetta per PlayStation 5 e disponibile a soli 1.399,00€, il prezzo attualmente migliore sul mercato. Si tratta di un prodotto ideale per i giocatori, in quanto è in grado di configurarsi automaticamente con la console di casa Sony per offrire immagini perfette per colori, contrasto e fluidità, senza richiedere alcuna impostazione da parte dell’utente. Anche altri dispositivi di gioco renderanno al meglio, grazie alle connessioni HDMI 2.1 in grado di veicolare immagini a 4K e 120Hz, con il supporto al VRR per ottenere il massimo della stabilità e tempi di latenza ridotti.

Ma non di solo gaming vive questa TV, in grado di offrire uno spettacolo eccezionale qualunque sia il contenuto visualizzato grazie al Cognitive Processor XR, che analizza ogni scena per ricrearla nei colori e nei dettagli più adatti all’occhio umano, mentre l’audio viene emesso in modo uniforme e realistico, in sinergia con le immagini. Sony BRAVIA XR-55A80J è inoltre progettata per offrire una visione perfetta sia montandola su un supporto che su una parete, calibrando illuminazione e suono a seconda dell’ambiente circostante.

La promozione Passione Casa di Unieuro è dunque un ottimo modo per aggiornare la propria dotazione di elettrodomestici o prodotti tech, e nel caso della Sony BRAVIA XR-55A80J consente di recuperare un buono sconto di 150€ da utilizzare su futuri acquisti, per ottenere un doppio risparmio!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!