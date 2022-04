Se siete alla ricerca di un titolo longevo, impegnativo, e che sia letteralmente in grado di catturarvi per poi mollarvi dopo ore e ore di gioco, allora questa è decisamente l’offerta che stavate aspettando! Vi segnaliamo, infatti, che su eBay è disponibile a prezzo scontatissimo lo straordinario Elden Ring, qui proposto nella sua versione per PS5.

Il prezzo proposto dal portale, come sempre, ha del prodigioso, perché parliamo di soli 49,90€, contro gli originali 70,00€ necessari per l’acquisto della versione next-gen per console PlayStation, senza contare che parliamo di un titolo che ha sulle spalle meno di un mese e, per questo, è spesso venduto ancora a prezzo pieno.

Sviluppato da FromSoftware, team che ha inventato il genere dei souls riscrivendo qualsiasi convinzione relativa al modo in cui si percepisce la difficoltà nei videogiochi, Elden Ring è il primo titolo open world ad opera di Hidetaka Miyazaki che, per questo titolo, si è avvalso dell’apporto creativo di George R.R. Martin, papà di Game of Thrones e qui nelle vesti di artefice delle basi della lore del gioco.

Improntato come un RPG open world dall’esplorazione libera, Elden Ring è certamente più accessibile del più duro e spigoloso Dark Souls, ma resta un titolo impegnativo e complesso, che richiede molte ore per essere digerito appieno, nel corso delle quali non mancheranno dei repentini ed improvviso game over.

In ogni caso, per atmosfera, world building, direzione artistica e gestione del personaggio, Elden Ring è un titolo a dir poco fenomenale, che riesce a rendere le complesse, e spesso indigeste meccaniche soulslike apprezzabili anche da chi, magari, fino ad oggi non aveva la minima intenzione di affrontare le sfide dei titoli FromSoftware.

Parliamo, insomma, di un titolo da non lasciarsi scappare, che merita certamente un posto d’onore nella collezione di chiunque, a patto che si abbia la pazienza e la tenacia di avventurarsi nelle maestose lande dell’Interregno. In ogni caso, diremmo che al prezzo di 49,90€ non c’è davvero altro da fare che fiondarsi sulla pagina del prodotto per completare, quanto prima, il proprio acquisto!

Ciò detto, prima di lasciarvi alla pagina del prodotto, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!