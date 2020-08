Euronics Speciale Rinnova Casa

Euronics vuole aiutarvi a rinnovare la vostra casa partendo dagli elettrodomestici, e lo fa con queste nuove offerte! Lo Speciale Rinnova Casa di Euronics, che termina domani 12 agosto, vi permetterà di portarvi a casa lavatrici, frigoriferi, forni e lavastoviglie delle migliori marche a prezzo ribassato, con sconti che superano in molti casi il 40%.

Tra gli imperdibili prodotti in offerta è presente per esempio la lavatrice LG F4WV510S0 con funzionalità smart al prezzo incredibile di 549,00€ invece che 899,00€. L’elettrodomestico con capacità di carico di 10,5kg e classe energetica A+++, utilizza le capacità AI DD scegliendo il lavaggio perfetto per prendersi sempre la massima cura del vostro bucato. AI DD non si limita a rilevare il peso del carico, ma identifica anche la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni ciclo. Se possedete infine un’asciugatrice smart sempre del brand coreano, la lavatrice LG trasmetterà automaticamente ad essa le informazioni riguardo al vostro ultimo carico di lavaggio in modo che non dobbiate impostare nulla ma venga scelto il programma di asciugatura più adatto automaticamente.

Non manca la funzione LG Steam che sfrutta il vapore per eliminare il 99,9% degli allergeni responsabili di allergie e problemi respiratori per una pulizia più profonda, inoltre è possibile collegare la lavatrice ad internet per poterla controllare da remoto tramite l’applicazione per smartphone dedicata, oppure utilizzando gli assistenti vocali Google Assistant o Amazon Alexa tramite uno smart speaker o smart display.

Questa è soltanto una delle ghiotte offerte dello Speciale Rinnova Casa di Euronics, qui sotto trovate una nostra selezione dei prodotti in offerta più interessanti! Vi invito anche a recarvi sulla pagina ufficiale della promozione dove potrete consultare il volantino con tutti i prodotti scontati per l’occasione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci anche sui nostri canali Telegram, dove potete trovare le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Abbiamo anche inaugurato recentemente la sezione dedicata ai codici sconto che vi permetteranno di risparmiare ancora di più. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!