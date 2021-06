Extra sconto del 10% sui questi monitor Samsung in offerta!

Siete alla ricerca di un ottimo monitor a prezzo scontato? Allora sarete felici di sapere che Samsung ha appena inaugurato una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge alcuni dei suoi migliori monitor, con la possibilità anche di ottenere un extra-sconto del 10% che sarà applicato direttamente nel carrello. In questo articolo dunque andremo a vedere quali sono i prodotti di punta e il loro prezzo di vendita.

Come da tradizione per il colosso coreano, la lista degli articoli in offerta è particolarmente vasta ma, tra le varie, vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta relativa al monitor curvo Samsung C34J791, disponibile ora a 679,00€ anziché 799,00€. Sfruttando l’extra-sconto, il prezzo scende ulteriormente a 611,10€, permettendo a questo dispositivo di diventare un autentico best-buy della categoria.

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, il CJ79 è dotato innanzitutto di un pannello ultra-wide da 34 pollici con una risoluzione 2560 × 1440 pixel. Grazie al suo formato 21:9, questo schermo sarà in grado di offrire tutto lo spazio che serve per un multitasking efficiente e confortevole. Inoltre, è pienamente compatibile con tutti i dispositivi presenti in commercio attraverso due porte Thunderbolt 3 (la trasmissione dei dati avviene con una velocità fino a 40 Gbps).

Il pannello di questo particolare monitor supporta anche la tecnologia Quantum Dot, che garantisce una gamma di colori più ampia, più luminosi, nitidi e naturali, rispetto a tutti quei monitor tradizionali. E poi, con l’avanzata tecnologia del pannello VA di Samsung, questo dispositivo supporta un rapporto di contrasto pari a 3000:1 per riprodurre neri assoluti e bianchi naturali.

Insomma, si tratta di un ottimo prodotto da abbinare al vostro PC Windows oppure al vostro Macbook. Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata agli sconti, al seguente indirizzo. Infine, vi ricordiamo di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: i prezzi sotto riportati non includono l’extra-sconto del 10%!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!