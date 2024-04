Prezzo TOP su questi auricolari Jabra Elite 4 Active! (-33%)

Un'offerta imperdibile su Amazon per gli auricolari Jabra Elite 4 Active, ideali per coloro che cercano un equilibrio tra comfort, durata e tecnologia. Inizialmente venduti a 119,99€, oggi sono disponibili con uno sconto del 33%, a soli 79,99€. Progettati per uno stile di vita attivo, questi auricolari sono impermeabili e resistenti al sudore. Offrono fino a 7 ore di autonomia per auricolare, con un totale di 28 ore grazie alla custodia di ricarica. Dotati di 4 microfoni integrati, consentono chiamate chiare in movimento e gestiscono il rumore ambientale grazie alla tecnologia HearThrough. Una scelta eccellente per gli appassionati di fitness e di musica, così come per coloro che cercano auricolari con cancellazione attiva del rumore.

Auricolari Jabra Elite 4 Active, chi dovrebbe acquistarli?

Se siete sempre in movimento e alla ricerca di auricolari affidabili per godervi la vostra musica o gestire le chiamate senza problemi, gli auricolari Jabra Elite 4 Active sono la scelta ideale. Con un'ottima vestibilità che assicura comfort e sicurezza, e una resistenza all'acqua e al sudore, questi auricolari sono perfetti per gli amanti dello sport e per coloro che conducono uno stile di vita dinamico. Con la certificazione IP57, potrete allenarvi anche sotto la pioggia o sudare in palestra senza preoccupazioni.

Gli auricolari Jabra Elite 4 Active offrono una serie di funzionalità avanzate che soddisfano le esigenze di chi desidera godersi la propria musica in qualsiasi situazione. Con la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la tecnologia HearThrough per rimanere consapevoli dell'ambiente circostante, questi auricolari sono perfetti sia per chi cerca isolamento durante l'ascolto che per chi pratica attività fisica all'aperto. La batteria a lunga durata, che garantisce fino a 7 ore per auricolare e 28 ore con la custodia di ricarica, insieme alla possibilità di utilizzare un singolo auricolare in modalità Mono, li rende estremamente convenienti per un uso prolungato. Inoltre, la compatibilità con Bluetooth 5.2, il supporto a Google Fast Pair e l'integrazione degli assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant aggiungono un ulteriore livello di versatilità. Confezionati con gli auricolari troverete la custodia di ricarica, tre misure di earGels e un cavo USB-C a USB-A.

Oggi disponibili a soli 79,99€, gli auricolari Jabra Elite 4 Active rappresentano un'opportunità imperdibile per coloro che cercano un compagno affidabile e di alta qualità per le proprie attività fisiche e l'ascolto di musica in movimento. Grazie alle loro funzionalità avanzate, alla resistenza all'acqua e al sudore e alla lunga autonomia, offrono un'esperienza sonora superiore e un comfort duraturo. Consigliamo vivamente l'acquisto per chi cerca un equilibrio tra tecnologia, design e prestazioni.

Vedi offerta su Amazon