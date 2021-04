Fai il carico di giochi VR a prezzo stracciato con questo nuovo super bundle di Humble Bundle!

Possedete un VR ma non avete giochi con cui sfruttarlo al massimo? A venire in vostro soccorso è fortunatamente Humble Bundle, che vi permette grazie al nuovo Humble Spring Into VR Bundle di fare vostri a un prezzo incredibile numerosi giochi VR. Sairento VR, Borderlands 2 VR e il celeberrimo Job Simulator: i titoli inclusi in questo ricco bundle sono veramente molti e tutti di grande interesse.

Se siete interessati a fare vostro l’Humble Spring Into VR Bundle fate però in fretta: il goloso bundle resterà infatti disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 21 aprile!

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

Detached

Pagando più di 12,37 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Star Trek Bridge Crew

Surgeon Simulator: Experience Reality

Swords of Gurrah

Espire 1: VR Operative

Con oltre 12,59 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

Job Simulator

Sairento VR

Borderlands 2 VR

Da non sottovalutare è poi il fatto di come acquistando l‘Humble Spring Into VR Bundle sia possibile non solo ottenere un gran numero di videogiochi a un prezzo super, ma anche fare una buona azione. Parte dei ricavati del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Stop AAPI Hate. Un’ottima occasione, insomma, per fare una buona azione e arricchire al contempo la propria libreria digitale.

Potete trovare l’Humble Spring Into VR Bundle seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per acquistare l’Humble Spring Into VR Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

