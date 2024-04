Huawei Pura 70 Ultra è più lento di un medio gamma dello scorso anno, ecco perché ha poca importanza

Nel regno degli smartphone di fascia alta, Huawei è tornata alla ribalta con la sua ultima offerta di punta, il Huawei Pura 70 Ultra. Posto al vertice della serie Pura 70, questo dispositivo vanta l'esclusivo chipset Kirin 9010, a testimonianza dell'impegno del marchio nel raggiungere l'indipendenza tecnologica. Tuttavia, a seguito del lancio, sono sorti interrogativi sulle sue capacità prestazionali rispetto ai concorrenti del settore.

Promettendo prestazioni migliori rispetto al suo predecessore, il Kirin 9000, questa nuova iterazione di chip mira a migliorare l'esperienza degli utenti degli smartphone del marchio cinese. I primi benchmark, però, sembrano gettare delle ombre sulle sue capacità complessive, soprattutto quando confrontate con le offerte rivali.

I risultati di Geekbench 6 dipingono un quadro di prestazioni moderate per il Kirin 9010, con punteggi di 1.446 in single-core e 4.524 nei test multi-core. Queste cifre, pur rispettabili, non sono all'altezza di quelli ottenuti dalle CPU dei SoC di punta attuali, come lo Snapdragon 8 Gen 3 e il Dimensity 9300. In particolare, anche i chipset più vecchi come lo Snapdragon 8+ Gen 1 superano il Kirin 9010 in molti aspetti.

Un ulteriore esame rivela che il Kirin 9010 fatica a superare lo Snapdragon 7+ Gen 2, un SoC di fascia media di precedente generazione, nelle prestazioni single-core. Sebbene superi marginalmente la sua controparte nei test multi-core, la differenza non è così marcata come ci si aspetterebbe. Anche le prestazioni della GPU, come indicato dai benchmark 3DMark Wild Life Extreme Unlimited e AnTuTu, non riescono a stupire.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Nonostante queste carenze prestazionali, è fondamentale riconoscere i risultati ottenuti da Huawei in altri settori. Il Huawei Pura 70 Ultra si distingue per l'innovativa tecnologia della fotocamera, assicurandosi una posizione di formidabile concorrente nel competitivo mondo dei cameraphone più agguerriti.

Al centro della sua abilità fotografica c'è il sistema retrattile motorizzato per la fotocamera principale, una caratteristica già vista in passato su uno smartphone Tecno ma che non era mai stata sfruttata negli smartphone di fascia alta. Con un sensore da 1" e 50MP in grado di immortalare senza sfocature soggetti ad alta velocità (fino a 300km/h secondo il brand), il Pura 70 Ultra è di certo capace di accontentare i fotografi appassionati.

Il nuovo chip Kirin, abbinato al sistema operativo proprietario HarmonyOS che vanta una notevole ottimizzazione, garantisce comunque prestazioni ottimali negli scenari di utilizzo quotidiano e una rapida elaborazione delle immagini. L'obiettivo del marchio non è mai stato quello di portare sul mercato un prodotto ai vertici per quanto riguarda la potenza bruta, Huawei ha voluto semplicemente dimostrare al mondo (in particolare agli USA) di poter creare prodotti ricercati e unici anche senza l'aiuto delle aziende straniere. Valutato sotto questa lente, Huawei Pura 70 Ultra è certamente un successo.