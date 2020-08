Feltrinelli: acquista 2 libri Oscar Mondadori a soli 9,90€!

Quest’estate rilassarsi sotto l’ombrellone con un buon libro è ancora più conveniente! Vi egnaliamo infatti che, grazie all’offerta 2×1 di Feltrinelli, potrete acquistare 2 articoli da una vasta selezione di volumi Oscar Mondadori a soli 9,99€! Insomma, 2 libri per meno di 10 euro, per un’estate da passare al’insegna della lettura.

Tra i grandi classici disponibili in offerta troviamo il classico romanzo di fantascienza umoristica “Guida galattica per gli autostoppisti” scritto nel 1979 dal britannico Douglas Adams e divenuto famoso in tutto il mondo grazie all’omonima trasposizione cinematografica con protagonista Martin Freeman. Un romando divertente e iconico che tratta di fantascienza con un umorismo che, prima del ’79, mai si era apprezzato in un volume a tema fantascientifico. Diventata un’opera cult, Guida galattica per gli autostoppisti è certamente uno dei volumi da prendere in considerazione per la propria estate, specie se siete alla ricerca di qualcosa di piacevole e disimpegnato.

Un altro libro da tenere in considerazione, soprattutto se appassionati di tecnologia, è Steve Jobs di Walter Isaacson, lettura biografica che racconta la storia del genio co-fondatore della Apple, Steve Jobs, durante i periodi che hanno preceduto la fondazione della famosa società californiana, dei primi prodotti nati in collaborazione con Steve Wozniak nel garage di Cupertino e del successo a livello mondiale, tra alti e bassi. Particolarità di questa biografia è che nel corso della sua realizzazione e pubblicazione, Jobs era ancora in vita e pur rifiutandosi di leggerne le pagine, non impose alcun filtro né allo scrittore né all’editore. Al contrario, incoraggiò i suoi conoscenti, familiari e rivali a raccontare onestamente tutta la verità, nel bene e nel male, contribuendo – seppur involontariamente – a rendere questa biografia una delle più appassionanti e coinvolgenti mai scritte sulla sua persona.

Dunque, come intuirete, c’è di che leggere tra le promozioni dedicate agli Osca Mondadori e grazie a questa imperdibile offerta, fino al prossimo 31 agosto potrete acquistare due volumi per un totale di 9,90€! Un prezzo davvero ottimo, specie considerata l’ampiezza del catalogo, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti in sconto, ma anche e soprattutto di consultare la pagina ufficiale dell’iniziativa sul sito Feltrinelli, così che possiate dare un’occhiata alla lista completa dei prodotti scontati. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci anche sui nostri canali Telegram, dove potete trovare le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Le offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!