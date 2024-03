Festa del papà: cosa regalare last minute?

La festa del papà, come ogni anno, si celebrerà in Italia domani 19 marzo. Cosa? Non avete ancora pensato cosa regalare al vostro babbo? Non andate nel panico, c'è ancora una soluzione per voi che non include andare a fare una corsa sfrenata nei negozi alla ricerca del primo regalo vagamente decente vi capiti sotto mano.

Sebbene manchino meno di 24 ore alla festa del papà, su Amazon potete ancora acquistare dei doni last minute perfetti che vi arriveranno proprio domani, così da salvarvi da una figuraccia assicurata. Il marketplace, infatti, ha allestito una sezione apposita dello store in onore della festa del papà, contenente centinaia, se non migliaia, di idee regalo per ogni gusto e budget.

In modo da rendere la vostra scelta ancora più facile, nelle scorse settimane anche noi ci siamo dedicati a stilare vari articoli dedicati alla festa del papà, all'interno dei quali troverete tante idee regalo divise per fasce di prezzo o genere di prodotti. Così facendo andrete a colpo sicuro, scegliendo il dono perfetto per il vostro babbo in pochi istanti e con qualche click. Qui sotto li potete trovare tutti:

Tenete presente che gli articoli ordinati da Amazon vi arriveranno in tempo per domani se siete clienti Prime. In caso contrario, vi invitiamo a prendere in considerazione l'iscrizione al servizio, dato che i primi 30 giorni sono gratis e vi permetteranno non solo di ricevere tutti i vostri ordini in poco tempo, ma anche di usufruire della spedizione completamente gratuita. Si tratta, dunque, del momento perfetto per provare il servizio qualora non siate ancora abbonati!

Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!