Idee regalo sotto i 10€

Taglia pizza

Diamo il via alla nostra selezione prodotti proponendovi questo particolare taglia piazza, che si presenta come una vera e propria motocicletta. La ruota anteriore da 6 cm è stata sostituita dal coltello, mentre la parte centrale e posteriore è dedicata all’impugnatura che, contro ogni aspettativa, risulta comoda ed efficace. Il taglia pizze, o motocicletta se preferite, è realizzato in acciaio inossidabile e plastica PP, mentre la lama è antiaderente. Oltre che per la pizza, potrete usarlo per tagliare pancake, pasticcini e molto altro. Un prodotto unico, che potrete usare anche come decorativi per la casa quando non vi serve.

Cintura

Una cintura in grado di adattarsi perfettamente alla vostra taglia e al vostro stile è tra le migliori idee regalo che potete fare al vostro papà. Robusta e resistente all’usura, questa cintura è realizzata in gran parte con materiale elastico ed è disponibile in tantissime colorazioni: dal bianco al nero, passando per una serie di colori di intermezzo.

Calzini

Se il vostro paparino è un tipo sportivo, regalargli questo paio di calzini lo renderà molto felice. Parliamo di calzini ultraleggeri a marchio Puma, perfetti da indossare durante le passeggiate veloci, magari in accoppiata con un buon paio di scarpe da ginnastica. Il materiale ad alta traspirazione farà sì che il piede rimarrà sempre asciutto e fresco, pertanto li potrete usare per tutte le attività sportive, anche quando siete costretti a rimanere in piedi per lungo a lavoro.

Crema viso

Con l’avanzare dell’età, si sa, la pelle inizia a invecchiare, pertanto tra i regali per la festa del papà non può mancare una crema idratante per viso. Abbiamo scelto la Bulldog Original Moisturiser non solo perché rientra nella fascia di prezzo di questo articolo, ma anche perché si tratta di un prodotto efficace, studiato appositamente per la pelle dell’uomo. Si adatta a tutti i tipi di pelle e vanta un’azione antirughe per far sì che il vostro babbo sembri più giovane. Per realizzarla sono stati usati solo ingredienti 100% naturali.

Timer da cucina

Portatile e compatto, questo timer da cucina digitale potrebbe rivelarsi un’ottima idea regalo per la festa del papà. Nonostante sia pensato per essere posizionato in cucina, ricordandovi quando è il momento di intervenire o fermare la cottura di un alimento tramite un segnalare acustico, è ampiamente usato per gli esercizi fisici e le attività in aula. La parte posteriore è magnetica, permettendovi di attaccarlo facilmente a un altro elettrodomestico. Potrete, inoltre, usare il supporto pieghevole qualora preferiate posizionarlo su una superficie piana.

Papillon

Se volete farvi notare a qualsiasi evento, questo papillon di legno vi permetterà di attirare l’attenzione su di voi senza risultare fuori luogo. Un articolo originale e che non rinuncia all’eleganza, motivo per cui riteniamo sia un’ottima idea regalo. Inoltre, sarete felici di sapere che è prodotto in Italia, un fattore che sicuramente spinge a scegliere questo piuttosto che altre soluzioni mediocri.

Guanti da giardino

I guanti da giardino sono un must-have per tutti gli appassionati di giardinaggio, e dal momento che non manca poi molto all’arrivo della primavera, regalarne un nuovo paio al vostro babbo non può che essere un ottimo modo per dimostrare il vostro affetto. Questi da noi riportati, acquistabili ovviamente a meno di 10 euro come tutti gli altri articoli segnalati in questa pagina, sono progettati per offrire una protezione extra alle mani durante le attività di giardinaggio, come potatura, piantagione e rimozione di erbacce. La taglia è disponibile dalla S alla XL, pertanto non dovreste avere problemi da questo punto di vista.

