La Festa del papà è ormai praticamente alle ma siete ancora in tempo per acquistare qualcosa di eccezionale da regalare! La ricerca del prodotto ideale che non esca del proprio budget, del resto, non è mai semplice, e sappiamo quanto e come una mano, specie in questi casi, possa fare la differenza.

Dunque, abbiamo quindi deciso di correre in vostro aiuto grazie alla nostra tradizionale rassegna dedicata alle idee regalo. Oggi vi proporremo la nostra guida dedicata ai prodotti da prendere in considerazione con un budget oltre i 50€, selezionando per voi le idee regalo più particolari e utili che potrete trovare su Amazon.

La lista di oggi è sempre legata ad Amazon che, in quanto leader del mercato e della velocità di spedizione, potrà anche garantirvi l'arrivo degli articoli, in particolare modo se siete clienti Amazon Prime, servizio da sottoscrivere, specie considerando l'enorme risparmio sulle spese di spedizione!

In questo modo potrete effettuare i vostri acquisti senza il rischio di ritardi o rallentamenti, e senza addossarvi alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo del prodotto! Inoltre, grazie ad Amazon Prime avrete la possibilità di accedere a tantissimi servizi extra, tra cui l’apprezzatissimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo!







Vi lasciamo alla nostra selezione di idee regalo oltre i 50€, ricordandovi anche che abbiamo stilato anche altre numerose liste sotto i 50€, i 30€ e i 10€, tramite cui potrete consultare idee regalo di ogni genere a ogni budget!

Dunque, vi invitiamo anche ad iscrivervi ai ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4

Oral-B smart 4, è uno spazzolino elettrico facilmente collegabile all’app Oral-B sul vostro smartphone, per guidarvi con suggerimenti in tempo reale e consentirvi di spazzolare al meglio i vostri denti. L’ottima testina rotonda di Oral-B rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, garantendovi delle gengive sane e pulite. Inoltre, agisce sulle macchie superficiali eliminandole, per un sorriso bianco sin dal primo giorno di utilizzo. Grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione, riduce la velocità di spazzolamento e vi avvisa quando state spazzolando in modo troppo aggressivo, aiutando a proteggere le gengive più delicate.

JBL Flip 6

Con JBL Pro Sound e sistema di altoparlanti a 2 vie, lo speaker JBL Flip 6 permette di riprodurre musica con un suono stereo potente, nitido e dai bassi profondi. La connettività streaming Bluetooth consente di collegare allo speaker fino a due smartphone o tablet in modalità wireless e con l’app JBL Portable, inoltre, potrete ottimizzare la vostra esperienza audio. Non meno importante, lo speaker vi assicura fino a 12 ore di riproduzione con una sola carica ed èr esistente ad acqua e polvere grazie all’impermeabilità IP67, è facile da trasportare ed è disponibile in colori vivac

Proiettore Wifi Hahoco

Questo proiettore è dotato della funzione Wifi e della funzione di mirroring dello schermo, per cui potrete collegare il proiettore tramite Wifi oppure utilizzando il cavo USB per dispositivi Android o IOS, senza la necessità di acquistare altri adattatori. Il proieyyotre Hahoco gode della risoluzione nativa di 480p (con supporto 1080P), rapporto di contrasto 2600:1 e immagini nitide e luminose. Il dispositivo ha due altoparlanti stereo hi-fi integrati, (senza bluetooth), che vi consentono consentono di ottenere un effetto sonoro coinvolgente, e una rotella di messa a fuoco regolabile che consente di ottenere immagini ad alta definizione. Non meno importante, il videoproiettore ha 1 porta HDMI e una VGA, AV, audio, Micro SD e USB, compatibile con TV stick, PC, laptop, tablet, altoparlanti, smartphone, lettori DVD, e PS4.

Stampante Fotografica Portatile HP Sprocket

Se state pensando di acquistare un dispositivo utile ma anche particolare, la stampante istantanea HP Sprocket fa proprio al caso vostro. Il prodotto è pensato per stampare rapidamente foto adesive, dai colori brillanti in formato 5,8 x 8,7 cm per creare diari e realizzare progetti creativi di ogni genere. Inoltre è dotata di esclusive funzionalità per creare cornici, adesivi e molto altro utilizzando l’app HP Sprocket sul vostro smartphone o tablet. Modificare, stampare foto e realizzare album fotografici non è mai stato così semplice e divertente!

Kindle Paperwhite (8 GB)

Per gli amanti della lettura che vogliono avere i proprio titoli preferiti o i nuovi acquisti sempre con sé, anche in viaggio, non poteva mancare l’ottimo Kindle Paperwhite da 8GB. Il modello è dotato di schermo da 6,8’’ e bordi più sottili, tonalità della luce regolabile, fino a 10 settimane di durata della batteria e il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente. Pensato per la lettura, con uno schermo antiriflesso da 300 ppi e bordi sottili per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole, è davvero una proposta immancabile.

Friggitrice ad aria Ufesa AF3500 UFry

Se state cercando un regalo perfetto per gli amanti del cibo e della cucina sana, la friggitrice ad aria senza olio da 1300 w Fesa è proprio ciò che fa al caso vostro. La potenza e la tecnologia di circolazione dell’aria ad alta velocità, consente di cucinare senza la necessità di oli aggiunti rendendo i vostri piatti meno calorici e più sani. Inoltre, vi consente di cucinare in quantità sufficiente per varie persone senza perdere la comodità di una friggitrice compatta e pratica, facilmente collocabile in qualsiasi angolo della tua cucina. Si tratta di un prodotto facile da usare grazie al timer programmabile fino a 60 minuti, vi basterà impostare la temperatura desiderata dai 90 ai 200 e il tempo richiesto.

Modellino LEGO Technic Ducati Panigale V4 R

Per gli amanti del modellismo, c’è il LEGO Technic Ducati Panigale V4 R con sospensioni anteriori e posteriori funzionanti per un movimento estremamente realistico! Il set Technic LEGO da collezione, è una riproduzione fedelissima del modello Ducati originale, con particolari, sterzo girevole e freni a disco anteriori e posteriori. Potrete attivare il motore V4 della moto giocattolo e provare diversi stili di guida con il cambio a 2 velocità.

Orologio multiquadrante Tommy Hilfiger

Per gli amanti degli accessori e degli orologi da polso, è perfetto questo modello multiquadrante della collezione sportiva da uomo Tommy Hilfiger. La cassa da 46mm in solido acciaio inossidabile, con tonalità che vertono verso l’oro, presenta una protezione per la corona e una lunetta audace ed elegante. Inoltre, il cinturino in silicone dona un tocco super potenziato con le strisce da corsa e il disegno a scacchiera!

Sodastream Gasatore D’Acqua

Sodastream Spirit è l’innovativo modello di gasatore d’acqua. Il suo design moderno e le linee semplici e pulite lo rendono adatto ad ogni cucina, ed è perfetto per chi ama la semplicità e la facilità d’uso. Il sistema di aggancio della bottiglia al gasatore “Snap Lock” permette di fissare l’elegante bottiglia con una rapida spinta verso l’alto, senza il bisogno di avvitarla. SodaStream vi permette di trasformare l’acqua di rubinetto in acqua frizzante grazie al cilindro di CO2 alimentare in dotazione all’interno del pack. In pochi e semplici passi la tua acqua frizzante sarà pronta: riempi la bottiglia di acqua di rubinetto, aggancia la bottiglia al gasatore e premi il pulsante! In aggiunta: livello di gasatura personalizzato, sistema Snap Lock, linee semplici e pulite.

Samsonite Laptop backpack

Se il vostro papà è solito andare a lavoro con PC, tablet e altri oggetti da tenere al sicuro, in macchina o sui mezzi pubblici, non dovreste assolutamente farvi scappare il Samsonite Laptop backpack. Oltre ai classici scompartimenti, pensati appositamente per adattarsi al meglio a qualsiasi dispositivo elettronico, è dotato anche di una tasca morbidamente foderata per occhiali da sole ed altri effetti personali fragili. Il design minimale, giovanile e perfetto per qualsiasi outfit lo rende un vero e propio must buy!

