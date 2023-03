Se siete alla ricerca di un’idea regalo per la festa del papà originale, utile e stilosa, sarete felici di sapere che sullo store ufficiale Hawkers potrete scegliere tra una vastissima gamma di occhiali da sole del brand in sconto anche fino al 49%. I modelli Hawkers a vostra disposizione sono moltissimi e, in più, partono davvero da prezzi bassissimi! Infatti, avrete la possibilità di portare a casa un occhiale da sole anche ad appena 20€.

Dai più classici e monocromatici fino alle montature più eccentriche e vivaci, le offerte a vostra disposizione sono davvero moltissime. Dunque, si tratta di una vera e propria occasione che vi invitiamo a cogliere al volo, fintanto che la promozione è ancora attiva e, soprattutto, finché ci sono ancora unità disponibili sul sito!

Se cercate un modello classico, elegante ma giovanile allo stesso tempo, vi consigliamo di valutare l’acquisto dei Carbon Black Dark One nella colorazione nera e con protezione uv400, disponibile ad appena 25,00€ invece di 34,99€. Stiamo parlando di una montatura nera in finitura opaca e lenti nere di TR18, ad alte prestazione ottiche. Queste lenti, infatti, sono contraddistinte dal marchio di Eastman, uno dei leader mondiali in tecnologia di copoliestere. Si tratta di un materiale rispettoso dell’ambiente e in grado di fornire un equilibrio unico tra la trasparenza e la resistenza!

Non meno importante, questi occhiali da sole sono fabbricati in TR90 svizzero con il marchio di EMS, considerato il miglior Nylon per montature al mondo, in grado di offrire una maggiore flessibilità. Con l’acquisto, inoltre, otterrete anche un fodero personalizzato in microfibra, una custodia personalizzata e anche un set di adesivi decorativi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Hawkers dedicata alle proposte, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che fa maggiormente al caso vostro.

