Fino a 100€ di sconto sui forni a microonde delle migliori marche!

Vi abbiamo già proposto quelle che sono le ottime offerte del giorno di MediaWorld dove, come avrete visto, c’è la possibilità di risparmiare un bel po’ sull’acquisto di diversi grandi elettrodomestici, con sconti che possono anche arrivare a 600 euro!

Ebbene, restiamo in casa MediaWorld per quella che è un’altra ottima proposta del portale che, forse in vista della primavera (e della conseguente voglia di rinnovare che spesso accompagna la stagione), ha deciso di offrirvi un’altra ottima occasione di acquisto, sempre inerente al mondo degli elettrodomestici.

Sul portale, infatti, sono partiti i Microondays, ovvero una serie di offerte che, fino al prossimo 21 marzo, vi offriranno l’opportunità di acquistare moltissimi forni a microonde di ogni fascia, con sconti che possono facilmente raggiungere anche i 100 euro il che, considerato il prezzo medio di questi prodotti, significa il più delle volte uno sconto del 50%!

Un esempio? Prendete in considerazione l’ottimo forno a microonde Whirlpool MWP 338 SB, con funzione steam e boil e cottura combinata o ventilata, e una capienza di ben 33 litri, grazie alla quale potrete cuocere anche alimenti di grandi dimensioni o, perché no, infornare teglie particolarmente capienti!

Un prodotto ottimo che, dalla sua, ha anche l’affidabilità di uno dei migliori marchi di elettrodomestici di sempre, ovvero proprio Whirlpool che, in attività addirittura dal 1911, è oggi considerata una dei leader mondiali nella produzione di piccoli e grandi elettrodomestici. Tornano al Whirlpool MWP 338 SB, questo particolare modello vanta funzioni che comprendono cotture al vapore e grill, nonché tutta una serie di programmi di cottura automatici che vi permetteranno, ad esempio, di far maturare più velocemente i lievitati, di preparare lo yogurt e, ovviamente, di cucinare rapidamente e nel modo giusto diverse tipologie di patti, tra cui carne, pesce e verdura,

Insomma, il Whirlpool MWP 338 SB è più di un classico microonde e si propone, anzi, come un alleato da cucina utile per tantissime preparazioni che, ne siamo certi, farà una bella differenza nel vostro modo di preparare i vostri manicaretti. Scontato di ben 100 euro, il Whirlpool MWP 338 SB è disponibile a soli 269,99€! Un affare non da poco che, ovviamente, è solo uno dei tanti proposti da MediaWorld in questa nuova iniziativa e, proprio per questo, vi suggeriamo di consultare non solo le nostre liste di prodotti consigliati, ma anche la pagina principale del portale dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!