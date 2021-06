Fino al 20% di sconto su Polar Unite, Polar Ignite e accessori con questo codice!

Dopo aver dato spazio alle offerte del giorno dei principali portali che dominano il settore degli e-commerce, vi segnaliamo ora un nuovo codice sconto rilasciato da Polar, con il quale potrete risparmiare fino al 20% qualora compriate un Polar Unite o Polar Ignite, inclusi i relativi accessori. Si ripresenta, dunque, quella che è un’ottima occasione per dotarsi di una soluzione in grado di analizzare in tempo reale tantissimi valori di salute durante le sessioni di allenamento o qualsiasi attività svolta durante la giornata.

Il nuovo codice sconto da inserire al momento del pagamento è POLARFITNESS. A questo giro, non conosciamo la scadenza, ma il risparmio consiste in una riduzione pari al 10% su Polar Unite e relativi accessori e 20% su Polar Ignite e relativi accessori. Come anticipato, si tratta di soluzioni ottimizzate per l’uso sportivo, sprovviste di alcune funzionalità smart tipiche degli smartwatch, ritenute non necessarie per questi specifici dispositivi, a vantaggio però di una precisione del sensore probabilmente senza precedenti.

Non a caso, le soluzioni Polar trovano spazio in quella che viene definita la categoria degli sportwatch, ovvero dispositivi che hanno poche funzioni smart ma enormi potenzialità di farvi raggiungere i vostri obiettivi. A tal proposito, dispositivi come il Polar Ignite saranno in grado di offrirvi esercizi personalizzati, suggerendovi l’allenamento più opportuno in base alla vostra forma fisica ricevendo, eventualmente, nuovi suggerimenti qualora lo sportwatch rilevasse che l’allenamento non stia dando i risultati sperati.

Leggeri e raffinati, i dispositivi Polar sono prodotti ai vertici della categoria e godono di una piattaforma avanzata che vi permetterà di controllare tutto il vostro allenamento nei minimi dettagli, ricevendo persino indicazioni su come muoversi, quali attrezzi usare e il tempo da dedicare ad ognuno di essi. Insomma, sarà come avere al proprio fianco un personal trainer.

Detto ciò, vi ricordiamo che le capacità dei dispositivi Polar possono migliorare ancor di più se abbinerete i numerosi accessori dedicati, i quali anch'essi sono compatibili con la promozione.

N.B: inserire il codice POLARFITNESS nell’apposita sezione per ricevere lo sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

