Fino al 20% di sconto sui portatili Lenovo IdeaPad e Yoga

Siete alla ricerca di un portatile performante e al tempo stesso economico? Allora Lenovo è probabilmente la risposta giusta a questa domanda. La società cinese, infatti, ha inaugurato una nuova tornata di sconti su tanti prodotti della linea Ideapad e Yoga. La promozione è valida da oggi e si concluderà il prossimo 22 giugno.

I prodotti promozionati sono nove, ma tra questi vi segnaliamo il Lenovo IdeaPad s540. Si tratta di un portatile che possiede un display IPS da 14 pollici con risoluzione in FullHD (1920 x 1080). Sotto alla scocca, invece, troviamo un processore AMD Ryzen 7 3700U in coppia con una scheda grafica integrata AMD Radeon Vega 10. Ad accompagnare CPU e GPU, ci sono anche 8 GB di memoria RAM (in due slot da 4 GB) e 512 GB di memoria SSD. Il suo prezzo è di 703,20 euro a fronte di uno sconto del 20% grazie al codice sconto “JUNE16”.

Un altro dispositivo che ci sentiamo di consigliarvi è il Lenovo Yoga C740, che si contraddistingue rispetto agli altri prodotti per il suo rapporto qualità/prezzo. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, questo portatile è equipaggiato da un processore Intel Core i5-10210U, 16 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz, 512GB SSD M.2 e una scheda grafica integrata. Lo schermo, invece, ha un’ampiezza di 14 pollici e una risoluzione in FullHD. Il suo prezzo è di 967,12 euro, grazie al codice sconto “JUNE16”.

In questo articolo troverete la lista completa dei prodotti promozionati da Lenovo. Se siete interessati ad altre offerte, vi consigliamo caldamente di seguire i nostri canali ufficiali su Telegram. Il nostro team gestisce ben quattro canali, dedicati al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Vi aspettiamo numerosi!

N.B.: Per accedere allo sconto è necessario inserire, durante la procedura d’acquisto, il codice sconto “JUNE16” nell’apposito campo. Vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione a questa piccola procedura per non perdere il vantaggio offerto da Lenovo.

La lista completa dei prodotti promozionati

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!