Fino al 35% di sconto sui prodotti Imetec su Amazon!

Indubbiamente, la giornata di oggi è stata caratterizzata da una moltitudine di offerte ma, al netto di questo, abbiamo pensato di chiudere la nostra giornata con un ultima, ottima, promozione presente sulle pagine di Amazon, che ha appena dato il via ad una nuova tornata di offerte dedicate ai prodotti Imetec, tra cui aspirapolvere, ferri da stiro e diversi elettrodomestici per la cucina. Ribadiamo che si tratta di un’ottima occasione per coloro che hanno intenzione di arricchire i propri elettrodomestici con qualcosa di nuovo e interessante, merito di sconti che arrivano fino al 35%.

Come sempre, sono diversi i prodotti in offerta ma, tra i vari, vi segnaliamo l’ottimo robot da cucina Imetec Cukò Maestro, in sconto a soli 355,00€ rispetto agli originali 445,37€. Un prezzo forse ancora alto, ma ben giustificato dalle ottime qualità di questo prodotto, sia tecniche che costruttive, che fanno sì che questo specifico modello sia uno dei migliori robot da cucina disponibili sul mercato, acquistabile oggi ad un prezzo decisamente più vantaggioso.

Potente e capiente, Imetec Cukò Maestro vanta innanzitutto un design moderno con un display digitale posto nella parte anteriore, che riporta le principali funzioni e modalità attive in quel momento, oltre alle informazioni classiche come timer, velocità e temperature. Sono ben 20 i programmi automatici di cui dispone, e ben 10 le funzioni che vi permetteranno di cuocere, impastare, frullare e fare molto altro. La soluzione perfetta, dunque, per chi è solito addentrarsi in svariate ricette. Non a caso, questo robot è in grado di cuocere tutti i vostri piatti preferiti, dall’antipasto al dolce, il tutto con pochi e semplici click.

Con una ricca dotazione di accessori, non serve essere cuochi esperti per sfruttare il potenziale di Imetec Cukò Maestro, dal momento che è sufficiente selezionare la ricetta desiderata, inserire gli ingredienti e attendere che il robot finisca il lavoro. Lavoro che, per inciso, questo specifico modello è in grado di svolgere molto bene, preparando piatti gustosi e fantasiosi, perfetti per eludere i soliti schemi della cucina “di tutti i giorni”. Dotato, inoltre, di un potente motore da 1.000W, Imetec Cukò Maestro è anche in grado di preparare pane e pizza, potendo lavorare con facilità anche gli impasti più pesanti e compatti.

Insomma, un prodottino davvero niente male che, come immaginerete, è comunque solo uno degli articoli che Amazon ha messo in promozione dall’ampio catalogo Imetec, ed ecco perché vi suggeriamo di visitare la pagina Amazon dedicata alle offerte, così che possiate dare un’occhiata ai restanti articoli in promozione. Infine, vale sempre il consiglio di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!