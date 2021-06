Fino al 50% sugli elettrodomestici da incasso su ePrice

In vista della Uefa Euro 2020, la mattinata di questo martedì è stata ricca di offerte relative alle migliori smart tv, ma vi informiamo ora che sono in atto anche tantissime occasioni riguardanti il mondo dei grandi elettrodomestici, una categoria nella quale troviamo lavatrici, frigoriferi, forni elettrici e altro. Come da tradizione, uno dei portali che riesce meglio ad esprimersi su questo tipo di merce è ePrice, il quale ha lanciato una speciale promozione che va a scontare fino al 50% alcune delle migliori soluzioni per la vostra cucina.

La nuova promozione di ePrice sarà valida fino al 28 giugno e, come detto, alcuni prodotti vengono proposti a prezzi dimezzati. È il caso del frigorifero da incasso Samsung F1rst BRB260030WW, il cui prezzo di partenza di ben 1.099,99€ viene fatto crollare a 599,00€, mettendo su un piatto d’argento un’occasione imperdibile per coloro che sentono la necessità di sostituire il proprio frigorifero.

Come avrete intuito, il frigorifero da noi proposto è un modello ad incasso, adatto quindi per coloro i quali cercano una soluzione in grado di abbinarsi perfettamente con il resto del mobilio. Non è un caso se nella sua nomenclatura è presente la parola F1rst, dal momento che si tratta del primo frigorifero ad incasso ad implementare la tecnologia Total No Frost, indispensabile per chi vuole evitare che si formi continuamente del ghiaccio nelle zone interne.

Grazie al motore Digital Inverter, il Samsung F1rst BRB260030WW è un frigorifero silenzioso ed efficiente, capace di modulare la potenza in maniera proporzionale alle effettive necessità. Inoltre, vanta un esclusivo sistema refrigerante chiamato All-Around Cooling, che raffredda in maniera uniforme ogni ripiano del frigorifero, tenendo sempre sotto controllo la quantità di umidità, affinché la conservazione degli alimenti sia perfetta e duratura.

Come anticipato, la promozione di ePrice è molto vantaggiosa e il Samsung F1rst BRB260030WW è solo uno dei tanti elettrodomestici a ricevere un taglio di prezzo importante, motivo per cui suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata, anche qualora abbiate deciso di salvare il vostro budget per l’imminente Prime Day. Detto ciò, vi conviene scoprire anche le offerte che postiamo quotidianamente sui nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

