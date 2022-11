Mettere in sicurezza la propria casa non è cosa da poco. Spesso, infatti, l’acquisto di un sistema di sicurezza efficiente non richiede solo la spesa relativa ai prodotti in sé, ma anche una previsione dei futuri costi di manutenzione e gestione, oltre che quelli relativi ad eventuali lavori in muratura, necessari per l’installazione.

Dunque qual è l’alternativa? Di certo non quella di lasciar perdere, ma di rivolgersi a soluzioni parimenti efficienti, ma dal prezzo più abbordabile e di più semplice installazione considerando, ad esempio, i sempre ottimi prodotti Blink che, per altro, sono i protagonisti di questa ottima promozione che, di fatto, funge da antipasto alle offerte del Black Friday che partiranno alla mezzanotte di oggi!

I prezzi proposti? Decisamente interessanti, complice uno sconto massimo pari al 70%, che si applica su di una buona fetta di opzioni messe a disposizione dal brand che, lo ricordiamo, non solo è affidabile, ma vanta anche la garanzia manifatturiera di Amazon, essendo Blink di proprietà dell’azienda di Jeff Bezos.

E così, ad esempio, potrete acquistare un ottimo set composto da 4 videocamere, con annesso il videocitofono Blink Video Doorbell, con uno sconto del 54%, ovvero a soli 169,99€, contro i 369,98€ del prezzo originale! Un prezzo ottimo per un set che, già da solo, è più che sufficiente per mettere in sicurezza un’abitazione di piccole o medie dimensioni.

Ora, vi starete chiedendo il perché scegliere un prodotto Blink, al di la di quelli che sono i prezzi vantaggiosi messi a disposizione da Amazon, e la risposta è semplice: le telecamere Blink sono semplicissime da installare, e sono dotate di tecnologia smart, che vi permetterà di connetterle ai vostri dispositivi, come smartphone e tablet, in modo semplice e immediato!

Utilizzabili sia per gli interni che per gli esterni (a seconda dei modelli), sono resistenti all’acqua, alla polvere, ed essendo completamente senza fili, non vi richiederanno alcun lavoro in muratura! L’alimentazione, infatti, avviene tramite l’utilizzo di 2 semplici batterie stilo (per altro incluse), che sono in grado di alimentare una singola videocamera fino a 2 anni, anche al netto delle variazioni termiche!

Dotate funzione Live View, vi permetteranno di vedere ed ascoltare in tempo reale ciò che le telecamere stanno inquadrando, le telecamere di sicurezza Blink sono, in sintesi, una scelta sensatissima nel panorama della sicurezza domestica, e sono completamente compatibili con l’ecosistema Amazon Alexa per cui, ad esempio, possono essere connesse e monitorate, tramite la rete Wi-Fi domestica, anche a dispositivi come Amazon Echo Show 5 che, per altro, è anch’esso scontato in occasione del Black Friday!

Insomma, parliamo di dispositivi resistenti, efficienti e molto validi! Per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistare uno o più di questi prodotti quanto prima, consultando l’apposita pagina Amazon dedicata alla promo, così da evitare che l’offerta termini o, peggio, che i migliori bundle vadano esauriti.

