Fino al 90% di sconto su DOOM Eternal, Animal Crossing e altri titoli per la Pasqua di CDKeys

Anche il noto store CDKeys ha deciso nelle ultime ore di lanciare per Pasqua tutta una serie di grandissimi offerte sul proprio store. Tra di esse troviamo titoli anche recentissimi ad un prezzo veramente incredibile, vedi ad esempio DOOM Eternal con ben il 48% di sconto. Una lunga carrellata di videogiochi con sconti fino al 90%, che saranno in grado di tenerci compagnia in questo lungo e difficile periodo. Le offerte in questione saranno valide fino al prossimo 13 aprile: se vi interessa qualcosa è quindi il caso di fare in fretta!

Tra i vari titoli possiamo ad esempio trovare:

Come dicevamo precedentemente sono però veramente tanti i videogiochi attualmente in forte sconto su CDKeys, e tra questi possiamo trovare anche titoli dal calibro di Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi Fallen Order e pre-order di opere attesissime come Cyberpunk 2077 o Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Prima di lasciarvi vi ricordiamo infine che le offerte sopracitate sono valide solamente per alcuni giorni, ossia fino al prossimo 13 aprile. Per dare un’occhiata all’elenco completo potete farlo seguendo semplicemente il link qui sotto:

» Clicca qui per vedere tutte le offerte di Pasqua di CDKeys «

