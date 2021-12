Follia Amazon: Fitbit Versa 2 in sconto di 90€! Regalo imperdibile!

Se siete in cerca di una bellissima idea regalo a prezzo ribassato, e che possa fare la gioia degli amanti della tecnologia, o di una persona con la passione per lo sport e l’allenamento, allora questa è un’occasione che non potete lasciarvi scappare, anche e soprattutto perché avrete l’occasione di ricevere il vostro acquisto giusto in tempo per l’imminente Natale!

Su Amazon, infatti, è in sconto di ben 90 euro, lo splendido Fitbit Versa 2, uno smartwatch dall’animo sportivo che, oltre alle caratteristiche più tipiche di questa gamma di dispositivi, comprende anche il supporto all’assistente vocale Alexa di Amazon, il tutto al prezzo di appena 109,95€, contro gli originali 199,95€.

Elegante e sobrio, grazie soprattutto al suo design quadrato, ma dai bordi arrotondati, Fitbit Versa 2 è uno smartwatch ideale sia per lo sport, che per un utilizzo più comune e che, grazie alle funzioni integrate di Alexa, permette persino di utilizzare molte delle funzioni tipiche dell’assistente vocale di Amazon, tra cui la consultazione di notizie e, ovviamente, la comunicazione rapida con i tanti dispositivi domotici compatibili con la IA Amazon.

Come se non bastasse, tecnicamente parlando, Fitbit Versa 2 è uno smartwatch che integra un ottimo monitoraggio della salute fisica, con tanto di sensore per il battito cardiaco e sistema di analisi del sonno, oltre ad un comodo indicatore relativo allo stress. Compatibile con iOS e Android, Fitbit Versa 2 si offre anche con una batteria dall’ottima autonomia in grado, anche in attività, di arrivare anche oltre i 4 giorni di utilizzo!

Fitbit Versa 2, in sostanza, è una scelta davvero ottima nell’attuale panorama degli smartwatch, specie come regalo per chi non ha mai avuto al polso un dispositivo intelligente. Un affare che, in sconto di 90 euro, rientra a pieno titolo tra le irrinunciabili proposte di questa giornata di sconti Amazon. Oltre ad esso, in ogni caso, c’è ancora un’ampia gamma di sconti ad attendervi sul portale e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte dello store, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale.

