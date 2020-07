Forni a microonde delle migliori marche in offerta su Amazon

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte del giorno su Amazon, vi segnaliamo ora una nuova tornata di offerte che il portale sta dedicando al settore dei forni a microonde, con sconti francamente imperdibili su di una serie di prodotti di marca come Samsung, Whirlpool e Candy.

Un’occasione davvero interessante che vi permetterà di acquistare con sconti che arrivano anche al 40%, prodotti che, genericamente, per qualità e funzionalità arrivano facilmente a costare anche oltre i 150€. Come è il caso del forno a microonde Whirlpool MWP 304, con funzione steam e boil e cottura combinata o ventilata, e una capienza di ben 30 litri, grazie alla quale potrete cuocere facilmente anche alimenti di grandi dimensioni come paste al forno, polli interi, tacchini e non solo. Ma non è tutto, perché tra le numerose funzioni del Whirlpool MWP 304, che comprendono cotture al vapore e grill, troverete persino le funzioni di soft melt, con programmi automatici per ammorbidire/sciogliere burro, gelato, cioccolato e formaggio; una funzione di lievitazione con cui controllare la lievitazioni di impasti dolci e salati, e persino una funzione yogurt, con cui poter preparare in casa yogurt deliziosi e salutari!

Insomma, stiamo parlando di una articolo che è molto più che un semplice forno a microonde e che può essere vostro al prezzo scontato di appena 138,00€, ovvero con uno sconto del 27% rispetto agli originali 189,00€! Un autentico affare, per quello che è un prodotto di altissimo livello che, ne siamo certi, vi aiuterà non poco ad arricchire la vostra cucina ed i vostri menù.

Senza indugiare oltre, vi offriamo quindi la lista completa di microonde in promozione oggi su Amazon, con l'invito a tenere sempre e comunque d'occhio l'intera proposta di offerte del giorno del portale, così da non lasciarvi sfuggire nessuna delle ottime proposte in sconto di Amazon.

