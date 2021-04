Fotocamera ultracompatta Fujifilm XF10 scontata di 260€ su eBay

Il mese di marzo si è concluso, e con esso anche le fantastiche offerte Amazon di primavera, ma la nostra rassegna stampa dedicata alle migliori offerte della rete continua, anche perché i portali possono riservare grandi sorprese in vista della Pasqua e, come sempre, tra quelli che si propongono con una marcia in più c’è eBay, che resta un luogo eccezionale dove potersi imbattere in dei veri e propri affari a prezzi bassi tant’è che, anche oggi, le occasioni non mancano affatto.

Un esempio è la fotocamera compatta Fujifilm XF10, un articolo eccezionale e perfetto da utilizzare nelle prossime giornate di sole e all’aperto, ottimo non solo per gli appassionati di fotografia, ma anche per gli amatori che vogliono cominciare a scattare foto non solo grazie alla fotocamera dello smartphone. Venduta generalmente a ben 599,00€, questa fotocamera compatta è oggi in sconto a soli 339,00€, permettendovi così di risparmiare 260€ per quella che è una delle migliori fotocamere compatte disponibili sul mercato.

Presentata durante l’estate del 2018, la Fujifilm XF10 monta il sensore CMOS da 24MP con matrice Bayer, lo stesso introdotto in una delle sue sorelle maggiori dal costo più elevato. Questo sensore è in grado di assicurare contrasti e nitidezze davvero elevati, avvicinandosi alle prestazioni tipiche di soluzioni più grandi e complesse, come le mirrorless. Si tratta, dunque, di un modello perfetto per coloro che cercano ottime prestazioni senza rinunciare alla portabilità.

Come per ogni fotocamera digitale che si rispetti, la Fujifilm XF10 vanta numerose funzionalità e ottimizzazioni software con lo scopo di rendere i vostri scatti quanto più personali possibili. Ad esempio, come non citare la modalità che simula gli scatti di una fotocamera analogica del passato o i nuovi filtri “Rich & Fine” e “Monochrome”, che vi permetteranno di arricchire le vostre foto con sfumature artistiche e diverse tonalità di colore. Inoltre, questo specifico modello è pensato anche per offrire un’ottima esperienza lato social, con la cosiddetta modalità SQUARE che vi consentirà di scattare foto in formato 1:1 che, come saprete, è diventato quasi uno standard per i social media.

Il noto portale di compravendita, quindi, si appresta ad offrirvi numerose possibilità di acquisto già dal primo di aprile e il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata per valutare tutte le proposte, alcune delle quali abbiamo riportato in calce. Detto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!