Frigorifero Bosch KGN49XIDP al 65% da Mediaworld!

Da Mediaword proseguono le numerose offerte online relative alla sua promozione dedicata ai Mega Sconti, che coinvolge un’enorme varietà di elettrodomestici e prodotti per la vostra casa con offerte e sconti davvero incredibili. L’iniziativa online è valida fino al 31 luglio, motivo per il quale vi consigliamo caldamente di affrettarvi prima che giunga al termine.

Tra le tantissime proposte presenti nella selezione di prodotti della suddetta iniziativa, spicca quella relativa all’offerta che vede l’ottimo frigorifero Bosch KGN49XIDP in vendita al prezzo di 824€ anziché 1259€, a seguito di uno sconto del 65% che vi farà risparmiare ben 435€.

Questo elegante frigorifero combinato No frost da 438 litri, garantisce una capacità interna maggiore con una profondità di 67 cm, allineandosi perfettamente con gli altri mobili della cucina. Grazie al suo design funzionale della linea Perfect Fit, potrete posizionarlo a ridosso di pareti o mobili, senza il rischio che si crei condensa. La tecnologia Inverter intelligente, attraverso l’interazione tra sensori termici, elettronica e compressore monitora costantemente la temperatura all’interno e all’esterno del frigorifero integrato, il tutto ad un emissione di appena 38db. Le variazioni sono immediatamente riportate al sistema elettronico affinché il compressore adegui le proprie prestazioni in base alla situazione corrente.

Grazie alle condizioni di conservazione ottimali, gli alimenti manterranno la consistenza ideale; il gelato, ad esempio, non non sarà ne troppo morbido, ne troppo duro. I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente la temperatura ambiente, del frigorifero e del congelatore, preservando al meglio la freschezza e l’aroma dei vostri cibi. Ne deriva una temperatura costante nel frigorifero, indipendentemente dalla temperatura esterna. E non è tutto, perché questo frigorifero, grazie funzione Super Cooling, farà circolare velocemente aria fredda nel frigorifero raffreddando in men che non si dica i vostri cibi e le vostre bevande.

Insomma il frigorifero BOSCH KGN49XIDP, è il prodotto ideale chi vuole preservare al meglio la freschezza e il sapore dei propri cibi, e considerata anche la sua classe energetica, che vi farà avere un gran risparmio sulle bollette, non possiamo fare altro che consigliarvi di prenderlo in considerazione, soprattutto vista la sua notevole riduzione di prezzo. Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del portale di Mediaworld, poiché sono veramente tantissime offerte da scoprire, le quali in occasione della nuova settimana, potrebbero risultare decisamente interessanti. Detto questo, non dimenticate di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!