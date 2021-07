Frigorifero Samsung RB38T600DSA al 50% di sconto da Mediaworld!

Da Mediaword proseguono le numerose offerte online relative alla sua promozione dedicata ai Mega Sconti, che coinvolge un’enorme varietà di elettrodomestici e prodotti per la vostra casa con offerte e sconti davvero incredibili. L’iniziativa online è valida fino al 31 luglio, motivo per il quale vi consigliamo caldamente di affrettarvi prima che giunga al termine.

Come visto nei giorni scorsi, la proposta è davvero vasta ma, tra le varie, vogliamo oggi segnalarvi l’ottimo frigorifero Samsung RB38T600DSA in vendita al prezzo di 799€ anziché 1399€, che potrà quindi essere vostro con uno sconto del 50%, pari a un risparmio netto di ben 600€!

Questo elegante frigorifero da 385 litri, garantisce una capacità interna maggiore con una profondità standard di 60 cm, allineandosi perfettamente con gli altri mobili della cucina. L’isolante altamente efficiente della tecnologia SpaceMax riduce notevolmente lo spessore delle pareti, creando più spazio per conservare al meglio i vostri alimenti, senza antiestetiche sporgenze esterne. Al suo interno monta un compressore Digital Inverter oltre a regolare automaticamente la propria velocità in base all’effettiva necessità di raffreddamento dei vostri cibi, minimizza il rumore a soli 35 db e permette di consumare fino al 51% di energia in meno.

Altra caratteristica fondamentale di questo frigo risiede nel suo sistema All Around Cooling, che garantisce un freddo uniforme e costante in ogni zona del frigorifero con un monitoraggio continuo della temperatura e un circolo dell’aria fredda attraverso bocchette collocate in posizioni strategiche, in modo tale che ogni ripiano venga raffreddato in maniera ottimale preservando così la freschezza dei vostri alimenti. La sua funzione Power Cool farà circolare velocemente aria fredda nel frigorifero per raffreddare rapidamente i vostri cibi e le vostre bevande, invece la funzione Power Freeze, attraverso un rapido getto di aria fredda nel freezer, vi permetterà di avere alimenti congelati al punto giusto, in modo tale che non ne venga compromessa la freschezza e la qualità del sapore.

Oltra a vantare un balconcino più largo, questo frigorifero è dotato di un capiente ripiano per vino multifunzionale che può ospitare non solo bottiglie dalle dimensioni standard ma anche più grandi, come quelle dello champagne. La sua caratteristica forma più piatta lo rende anche molto più versatile e adatto a contenere altri alimenti, come pizze e cartoni per le uova.

Insomma, il frigorifero Samsung RB38T600DSA è un prodotto ottimo per chi vuole preservare al meglio la freschezza e il sapore dei propri cibi, e considerato anche la sua classe energetica, che vi farà avere un gran risparmio sulle bollette, non possiamo fare altro che consigliarvi di prenderlo in considerazione, soprattutto vista la sua notevole riduzione di prezzo.

