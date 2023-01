Sono partiti praticamente ovunque i saldi invernali, con tanti prodotti che sono proposti a prezzi d’eccezione diventando così oltremodo convenienti. Ai tanti negozi che propongono grandi offerte non poteva ovviamente mancare GameStop, con il noto e affidabile store che quest’anno propone anche online l’apprezzatissima promozione che consente di acquistare a soli 5 euro il secondo gioco. Selezionando due articoli in una nutritissima lista, infatti, quello meno caro passa a soli 5€, garantendovi così tanto divertimento e diverse decine d’euro di risparmio!

Gamestop

Per farvi un esempio pratico, acquistando Call of Duty Vanguard, venduto di per sé a 49,97 euro, e Call of Duty Black Ops Cold War, in vendita invece a 44,97 euro, entrambi per PS5 pagherete solamente 54,97 euro invece di circa 95€. Call of Duty Black Ops Cold War, essendo tra i due titoli il più economico, passerà infatti nel carrello a soli 5€. Un risparmio quindi di praticamente 40 euro, ossia quasi il 50% di sconto, su due titoli ambitissimi. Ovviamente potete organizzare questa offerta come meglio credete, selezionando due tra i titoli presenti in questo corposissimo elenco. Il meno costoso lo pagherete infatti appena 5 euro.

Oltre alla possibilità di portarvi a casa due giochi a un super prezzo grazie ai GameStop Winter Deals, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete particolarmente interessati solo alle offerte invernali di GameStop? Potete trovare tutti i titoli inclusi in questa grande promozione seguendo comodamente il link qui sotto.

