Se state cercando delle ottime offerte in ambito gastronomico, vi consigliamo di dare uno sguardo alla sezione Amazon contenente numerosi alimenti, bevande e condimenti made in Italy con sconti che toccano anche il 28%. Sullo store potrete trovare prodotti per ogni necessità a partire dalle ottime confezioni di caffé e té, in capsule o in cialde, fino a bottiglie di aceto balsamico e lattine di olio biologico.

Tutte le proposte presenti nella sezione gastronomia sono realizzate da ottimi marchi del settore alimentare italiano: Pop Caffé, Cirulli, Venchi e tanto altro ancora. Dato che gli sconti del momento sono davvero super convenienti, vi consigliamo di portare a termine i vostri acquisti culinari prima che i prezzi tornino a salire!

Se state pensando di acquistare dell’aceto di ottima qualità, vi consigliamo di portare a casa la bottiglia di Aceto Balsamico di Modena IGP, denso, dolce e disponibile al prezzo di 29,2o€ invece di 35,60€. Avrete la possibilità di acquistare la versione da 250ml, appartenente alla collezione più iconica e rappresentativa dell’Acetaia Giusti, azienda dall’esperienza centenaria con alcune delle botti più antiche d’Italia. Il prodotto è in perfetto equilibrio agrodolce ed è caratterizzato da intensi aromi fruttati ulteriormente arricchiti da note dolci di miele e vaniglia.

In alternativa, vi consigliamo di non perdere l’occasione di acquistare ben 5 Litri di Olio Biologico Extravergine d’Oliva del Frantoio Oleario Cirulli, disponibile al costo di 35,20€ invece di 56,00€. Ogni lattina garantisce e mantiene a lungo la freschezza e gli aromi fruttati del prodotto, raccolto e imbottigliato in Puglia. Tutto l’olio del Frantoio Cirulli viene estratto a freddo al 100% e non è raffinato né filtrato, dunque è una vera e propria garanzia di qualità e di convenienza, soprattutto a questo prezzo!

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

