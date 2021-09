Gran Turismo 7: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 4 marzo 2022 i possessori di PS4 e PS5 potranno finalmente deliziarsi con Gran Turismo 7, ultimo capitolo della celeberrima saga di racing game. Un appuntamento attesissimo da diversi anni a questa parte, con gli appassionati della serie che possono fortunatamente ingannare l’attesa prenotando il gioco a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Prenotando il gioco presso alcuni rivenditori, come ad esempio Amazon, è poi possibile ricevere un ricco pack preordine, contenente 100.000 crediti di gioco, tre auto esclusive (Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model, Porsche 917 Living Legend e Toyota Supra GT500 ’97) e, soprattutto, ben 20 euro di credito PS Store. Esatto, preordinando fin da ora a un ottimo prezzo Gran Turismo 7 otterrete incluso nel prezzo anche una gift card da 20 euro da spendere come meglio credete. Non male, no?

Standard Edition

Se volete solo gettarvi il prima possibile e al minor prezzo possibile in Gran Turismo 7 a fare al caso vostro è la standard edition di Gran Turismo 7, come sempre la scelta migliore per chi è interessato solo a giocare.

25th Anniversary Edition

Per onorare i 25 anni della storica saga Sony ha deciso di lanciare Gran Turismo 7 in un’edizione speciale chiamata 25th Anniversary Edition e contenente una bellissima steelbook, il gioco su disco per PS5, un codice voucher per una copia PS4 del titolo, la soundtrack, e ben 1.100.000 crediti bonus. Un’edizione, insomma, per chi vuole il massimo.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!