I guinzagli per cani sono uno degli articoli più importanti da possedere per qualsiasi padrone che si rispetti. Oltre a essere indispensabili per le passeggiate, i guinzagli per cani vi torneranno utili in numerose altre occasioni, come portare il vostro amico a quattro zampe dal veterinario, a tolettare o in viaggio con voi.

Possedere un guinzaglio affidabile è una necessità sia per voi che per il vostro cane. Tuttavia, non tutti i guinzagli per cani sono uguali. Il mercato vi offre una vastissima scelta di prodotti, ciascuno pensato per soddisfare bisogni ed esigenze diverse.

Decidere quale sia il modello più adatto a voi e al vostro cane può essere impegnativo. Ma niente timore, la nostra guida ai migliori guinzagli per cani vi aiuterà a schiarirvi le idee sul vostro prossimo acquisto. La lista dei prodotti è stata stilata tenendo conto della tipologia di guinzagli, la taglia del vostro animale e il rapporto qualità-prezzo. Con queste informazioni, siamo sicuri che né voi né il vostro cane rimarrete delusi.

Guinzagli per cani | I migliori del 2022

Guinzaglio HRYSPN | Migliore per qualità-prezzo

Se volete tenere un occhio al budget senza sacrificare la qualità del prodotto, il guinzaglio per cani di taglia media e grande HRYSPN è ciò che fa per voi. A un prezzo a dir poco stracciato avrete un guinzaglio in nylon resistente, facile da maneggiare e sicuro. Grazie alle imbottiture in neoprene, i due manici assicurano una presa salda in ogni situazione possibile. Lunga ben 150 cm, la corda è riflettente e presenta due diverse impugnature che vi permetteranno di ridurla velocemente a 20 cm in caso di pericolo. Accanto all’impugnatura, troverete un anello a cui agganciare sacchetti igienici, leccornie da premio o, perché no, le chiavi di casa. Il materiale dell’HRYSPN inoltre si asciuga in un batter d’occhio, permettendovi di usare il guinzaglio sia per le passeggiate che per attività sportive come il jogging o il trekking.

Guinzaglio retrattile | Per cani di piccola taglia

Per i cani di piccola taglia, quello tra divertimento e sicurezza è sempre il compromesso vincente. E, al riguardo, non possiamo che suggerirvi questo guinzaglio retrattile allungabile fino a 5 metri. Il manico ha un’impugnatura solida ma allo stesso ergonomica, che si adatta perfettamente alla mano. Sulla parte superiore sono installati due utili pulsanti per gestire la lunghezza della corda, che grazie alla loro posizione intelligente vi permetteranno di allungare e accorciare il guinzaglio con un semplice click. La corda in gomma resistente può anche essere bloccata e sbloccata a piacimento, garantendovi sempre il massimo controllo.

Guinzaglio regolabile riflettente Trixie | Per cani di taglia medio-grande

Chi ha già provato i prodotti per animali domestici Trixie conosce perfettamente l’affidabilità pluridecennale del marchio. E quando si tratta di guinzagli per cani, l’azienda nostrana brilla particolarmente. Il suo guinzaglio regolabile riflettente per cani di taglia media e grande è un ottimo esempio di praticità, versatilità e sicurezza, il tutto a un prezzo molto accessibile. Il guinzaglio è fatto interamente in nylon arrotondato, un particolare trattamento che aumenta sia la resistenza del materiale che la sua capacità riflettente. La corda ha due moschettoni rinforzati, uno da applicare al collare o pettorina del cane, l’altro da agganciare a uno dei tre anelli per usufruire di tre diversi tipi di regolazione e lunghezza. Potrete impugnarlo come un normale guinzaglio o persino legarlo in vita, in entrambi i casi il risultato sarà eccellente.

Guinzaglio Doppio Youthink | Miglior guinzaglio doppio

Elastico, riflettente e iper-resistente, il guinzaglio doppio Youthink non ha rivali nella sua categoria. La cintura regolabile è fatta di ottimo tessuto in nylon e non reca alcun fastidio alle mani o in vita, nemmeno con cani giocherelloni di taglia grande. Potrete avere le mani libere per tutto il tempo e, quando occorre, impugnare i due manici imbottiti all’estremità dei guinzagli per ottenere il massimo comfort. I doppi elastici ammortizzati delle corde sono in grado di assorbire ogni genere di urto e, grazie al meccanismo in dotazione, potrete persino usare il guinzaglio come cintura di sicurezza per far viaggiare i vostri amici a quattro zampe in auto. Se dovete uscire con un solo cane, potrete fissare il secondo moschettone alla cintura, se invece avete tre cani di taglia media potete anche valutare di aggiungervi una terza corda (non dovrete far altro che inserirla nell’anello centrale).

Guinzaglio Hunter Sansibar Solid | Miglior guinzaglio in pelle

Con il suo Sansibar Solid, Hunter è riuscita a creare un accattivante guinzaglio in pelle che vanta la stessa comodità dei modelli in nylon. Come è tipico dei prodotti del marchio, il Sansibar è finemente lavorato in ogni singolo dettaglio. La pelle intrecciata è impreziosita da raccordi in ottone e piccole incisioni. Ciascuno di questi particolari porta l’ordinaria eleganza dei guinzagli in pelle a un livello persino superiore, ma non è tutto. L’altro punto di forza di questo guinzaglio sta infatti nella comodità. Potrete regolarlo in 3 diverse misure, dalla più corta fino a una lunghezza massima di 2 metri. Inoltre, si pulisce facilmente e, grazie alla morbida pelle bovina con cui è realizzato, lo maneggerete senza problemi (anche in caso di strattoni).

Come scegliere il guinzaglio per cani

Si tende erroneamente a credere che un guinzaglio per cani valga l’altro, oppure che la scelta si riduca a una manciata di modelli standard. Come tutti i possessori di cani sanno bene tuttavia, le cose non funzionano in questo modo.

I guinzagli per cani non sono soltanto articoli da passeggio, ma un vero e proprio biglietto da visita del rapporto che avete con il vostro amico a quattro zampe. Il guinzaglio per cani è infatti indispensabile non solo per portarlo a spasso, ma anche per molte altre attività, che vedremo nel dettaglio di seguito.

A prescindere dai diversi modelli in commercio, il guinzaglio per cani deve essere sempre sicuro e affidabile. Né voi né il vostro cane vorreste mai ritrovarvi a usare un prodotto scadente, che potrebbe sfilarsi, rompersi dopo un paio di utilizzi o attorcigliarsi alla prima occasione. In ogni caso però, è importante tenere a mente che anche il migliore dei guinzagli va cambiato di tanto in tanto. Averne uno di scorta pronto all’utilizzo può essere un’ottima idea.

Affinché la vostra scelta non si riveli un fiasco, il guinzaglio per cani dovrà essere adatto sia alle vostre esigenze che a quelle del vostro cane. Acquistare un modello particolarmente sofisticato o super costoso per un cucciolo o un cane particolarmente giocherellone non ha granché senso, così come non conviene munirsi di un guinzaglio troppo ingombrante se avete cani di piccola taglia. Le cose da tenere a mente sono tante, ma non temete: per aiutarvi a compiere la miglior scelta possibile, abbiamo stilato un elenco di variabili da considerare nell’acquisto del vostro prossimo guinzaglio per cani.

Lunghezza

Una delle prime cose da chiedersi quando si acquista un guinzaglio per cani è: quanto dovrebbe essere lunga la corda? Sappiate che non esiste una risposta precisa, tutto dipende da come e dove intendete utilizzare il guinzaglio, nonché dalle abitudini del vostro cane. Alcuni sono molto timidi e non hanno alcun interesse ad allontanarsi troppo dal padrone, altri vedono la passeggiata come un momento ricreativo, in cui fare quattro salti e sgranchirsi le zampe. Le principali varianti che troverete sul mercato, al riguardo, si dividono in guinzagli corti, medi e lunghi.

In linea di massima, i guinzagli corti (1-2 metri) sono i più adatti per le passeggiate in città o in strade affollate. Vi permettono di avere sempre sotto controllo il vostro cane e di tenerlo lontano da pericoli di ogni genere. È anche la tipologia di guinzaglio più indicata per taglie medie e grandi, specie se sono vivaci o non troppo socievoli, così come per passeggiare in aree dallo spazio limitato o con molto traffico. Più la corda del guinzaglio è corta, minore sarà il vostro sforzo nel ritrarre il cane in caso di pericolo.

I guinzagli di lunghezza media (fino a 5 metri) sono particolarmente indicati per i cani di piccola taglia, soprattutto nella variante retrattile, o per l’addestramento. Sono ottimi per chi vuole insegnare alcuni semplici compiti come il riporto, ma anche per chi vuole garantire il massimo della mobilità al proprio amico animale. Un guinzaglio medio costituisce anche un ragionevole compromesso per l’attività sportiva all’aperto, soprattutto se dotato di cintura anziché di manico.

Infine, ci sono i guinzagli lunghi, la cui corda misura oltre 5 metri. Si tratta di una scelta molto particolare, riservata soprattutto a chi vive in grandi città e frequenta le aree di sgambamento. Questi guinzagli sono di norma dotati di meccanismi per accorciare e allungare la corda, come ad esempio chiusure ad anello o cinture regolabili. Il vantaggio è che potrete utilizzarli come normali guinzagli durante il tragitto tra casa e parco, per poi allungarli una volta giunti a destinazione.

Materiale

La maggior parte dei guinzagli per cani piccoli ha la corda in gomma, un materiale economico che, combinato con il manico retrattile, offre un funzionale connubio tra praticità ed elasticità. Esistono anche varianti per cani di taglia più grande, solitamente rivestiti in nylon: se il vostro cucciolone tira di tanto in tanto, l’imbottitura in gomma ridurrà l’urto della corda, impedendogli così di rimanere a corto di fiato.

Ad oggi comunque, il principale materiale dei guinzagli per cani è il nylon, che ha ormai sostituito sia i vecchi modelli in corda che in metallo. Flessibile e resistente, il nylon è più maneggevole della corda e notevolmente più elastico dell’acciaio, al punto da essere diventato l’opzione standard per i cani di taglia media e grande. Il manico dei guinzagli per cani in nylon è solitamente imbottito, così da assicurare una presa stabile e confortevole anche quando sottoposto a forte trazione.

Se puntate al design prima di tutto, la variante in cuoio è il non plus ultra della categoria. I guinzagli per cani in cuoio spiccano solitamente per la forma minimalista ma raffinata. Sono leggeri, eleganti e, ovviamente, più costosi delle altre opzioni. Pur non offrendo gli stessi comfort di un guinzaglio in nylon (come ad esempio le imbottiture del manico), sono durevoli e occupano pochissimo spazio: potrete appenderli dove volete o riporli in un cassetto arrotolandoli proprio come fareste con una qualsiasi cintura.

Tipologia

Un ulteriore modo per aiutarvi nella scelta del guinzaglio per cani è considerare la tipologia del prodotto che vi serve, ossia singolo, doppio oppure tubolare.

Il guinzaglio singolo è senza dubbio la tipologia più comune sul mercato. È composto del classico set di maniglia, corda e moschettone. Tipico di chi possiede un solo cane, il guinzaglio singolo è un articolo che qualunque padrone dovrebbe tenere in casa. Anche se avete la possibilità di far scorrazzare il vostro cane nel giardino e non siete tipi da passeggiata, il guinzaglio singolo potrebbe servirvi per qualsiasi tipo di spostamento, eccezionale oppure ordinario che sia: potreste dover dover andare dal veterinario, dal tolettatore o partire per un viaggio. Insomma, non potrete fare a meno di possederne uno.

Il guinzaglio doppio è la tipica scelta di chi ha più di un cane e ama concedersi lunghe passeggiate con i propri amici a quattro zampe. Le varianti per cani di piccola taglia hanno di solito una composizione simile alla tipologia singola, con la differenza che la corda si sdoppia in due diversi moschettoni. Se invece uno o entrambi sono di taglia medio/grande, vi conviene optare per i modelli a cintura, che si legano direttamente intorno alla vita. Dopo un paio di uscite, riconoscerete che i guinzagli doppi con cintura sono una scelta estremamente pratica, in quanto daranno ai cani la massima capacità di movimento e vi lasceranno le mani quasi sempre libere. In entrambi i casi, vi suggeriamo comunque di optare per un modello elastico, anti-intreccio e, eventualmente, riflettente.

Infine, ci sono i guinzagli per cani tubolari, anche detti “retriever”. Alcuni di questi modelli sono estremamente semplici ed economici, e non si prestano granché alle passeggiate. Di solito, il guinzaglio tubolare è adatto a chi partecipa alle mostre o deve trasportare cani di taglia media o grande non abituati ad andare a spasso. Alcune agenzie di adozione suggeriscono ai futuri padroni di procurarsi un guinzaglio tubolare per il primo “incontro”. Poiché provvisti della cosiddetta funzione “a strozzo”, garantiscono il massimo del controllo, ma potrebbero non essere particolarmente graditi ai vostri amici di zampa.

Altri consigli utili

Se siete dei perfezionisti e volete prendere in considerazione ogni dettaglio possibile prima dell’acquisto del vostro prossimo guinzaglio per cani, ci sono altri piccoli (ma significativi) aspetti da tenere a mente.

Uno di questi è il tipo di corda del guinzaglio. La corda rigida è tipica dei guinzagli in cuoio o gomma, e funziona bene con cani di tutte le taglie, purché non tirino troppo durante la passeggiata. Se vi capita di uscire spesso di notte, potreste considerare l’acquisto di un guinzaglio dalla corda riflettente, che vi renderà visibili anche alle auto in lontananza. Se optate per un guinzaglio medio o lungo, la corda antigroviglio vi risparmierà non pochi fastidi, specie nei casi in cui il vostro cane socializzi con altri. Oltre a essere molto resistenti, le corde elastiche sono ottime per assorbire gli urti in caso di strattonata. Per chi possiede un cucciolo o un cane di piccola taglia invece, una corda retrattile a blocco della trazione si rivelerà la combinazione migliore.

Infine, potrebbe valere la pena spendere un po’ del vostro tempo per decidere quale sia il tipo di impugnatura più adatto a voi. Le impugnature in plastica hanno il vantaggio di essere ergonomiche, ma si adattano solo a cani di taglia piccola. Quelle imbottite, al contrario, funzionano molto bene per i animali di taglia media e grande, soprattutto se vivaci. Infine, ci sono le impugnature semplici, solitamente in nylon o cuoio, un’opzione economica che vi suggeriamo di tenere per i cani più mansueti o abituati ad andare a spasso col proprio padrone da molto tempo.