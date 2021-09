Hawkers: fino al 50% di sconto su tantissimi modelli di occhiali da sole

L’estate è giunta alla fine, ma gli occhiali da sole possono tornare sempre utili. A tal proposito, sarete felici di sapere che il noto band spagnolo Hawkers, ha appena lanciato una promozione molto interessante che vi permetterà di acquistare a prezzi vantaggiosi tantissime paia di occhiali, tutte contraddistinte da colorazioni fantasiose e da materiali di alta qualità.

Come abbiamo detto poc’anzi, nel catalogo sono disponibili tantissimi modelli, tutti caratterizzati da un design unico e accattivante, con innumerevoli variazioni cromatiche che vi faranno venire l’imbarazzo della scelta! Ce n’è davvero per tutti i gusti e tra tanti riteniamo debbano essere presi in considerazione il modello unisex Motion Polarized Sky, disponibile a soli 19,99€. Si tratta di una montatura che si distingue per il suo design quadrato con lenti polarizzate a specchio di colore blu e un colore delle aste nato dalla fusione tra la stampa in fibra di carbonio ed il nero.

Come tutti gli occhiali Hawkers, questo particolare modello monta le lenti TR18 del brand Eastman, che assicurano una protezione UV400 per poter prevenire tutti i problemi legati ai raggi solari agli occhi. Questo modello è realizzato in TR90 svizzero con il marchio di EMS, uno dei migliori Nylon per montature al mondo che offre più flessibilità e resistenza, con una chiusura sicura e durevole. Inoltre, oltre al prodotto, la confezione di vendita comprende anche un elegante fodero personalizzato in microfibra, una custodia personalizzata e un set di adesivi decorativi.

Insomma, si tratta di un’occasione imperdibile per regalarsi un ottimo paio di occhiali, specie considerando non solo il prezzo e la qualità dei materiali produttivi, ma soprattutto il design stiloso ed elegante del marchio Hawkers che, con i suoi innumerevoli modelli, è perfettamente in grado di soddisfare i gusti stilistici di chiunque. Ciò detto, prima di passare alla nostra selezione di prodotti, vi consigliamo di consultare la pagina dell’iniziativa, cosicché possiate scorrere liberamente l’intera selezione a prezzo scontato promossa dal brand.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Se siete alla ricerca di codici sconto, vi suggeriamo di seguire la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!