Ho. mobile e Very mobile, ritornano le super offerte per chi arriva da altri operatori!

Dopo avervi segnalato una serie di occasioni che hanno permesso di non far sentire la mancanza delle offerte di settembre di Amazon, vi informiamo ora del ritorno delle fantastiche opportunità di risparmio per coloro che intendono cambiare operatore telefonico, passando ad uno che promette costi irrisori non solo per i primi mesi, ma per sempre. A tal riguardo, le attuali offerte interessano gli operatori virtuali Ho. mobile e Very mobile, i quali si appoggiano rispettivamente alla rete Vodafone e WindTre.

Per quanto concerne Ho. mobile, avrete modo di passare ad un operatore che vi offre 50GB, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese, con un misero costo di attivazione della SIM pari a 0,99€. Qualora siate interessati solo al piano voce, in alcuni casi potrete risparmiare un altro euro, ma il nostro consiglio è ovviamente quello di scegliere il piano completo, dato che con solo 1€ in più avrete modo di navigare fino a 30Mb/s. Ad ogni modo, il prezzo più basso è garantito se provenite da un altro operatore virtuale, come Iliad o Poste Mobile, ma le offerte sono ottime anche per chi proviene da TIM, Vodafone o WindTre, con quest’ultimi che avranno ben 70GB al mese.

Ho. mobile propone ottime offerte anche per chi vuole attivare un nuovo numero. In questo caso, il costo sarà di 8,99€ al mese più 9,99€ per l’attivazione e avrete chiaramente minuti e SMS illimitati, oltre che 70GB al mese, i quali possono arrivare fino a 200GB. Più o meno lo stesso vale per Very mobile, che offre però a chi proviene da un operatore virtuale ben 100GB al mese al costo di 6,99€, con in più l’attivazione gratuita.

Inoltre, fino al 20 settembre potrete scegliere il piano con 200GB aggiungendo solo 1€. Very mobile si rivela ottima anche per coloro che attiveranno un nuovo numero, dato che anche in questo caso non ci saranno costi di attivazione e il piano sarà di soli 5,99€ per 50GB e 7,99€ per 100GB. Insomma, Very mobile sembra essere quella più adatta per coloro che necessitano di tanti giga, ma entrambe garantiscono un’ottima copertura e un servizio affidabile, con zero sorprese anche a distanza di mesi.

