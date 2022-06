Se siete intenzionati ad acquistare uno smartphone potente a un prezzo d’occasione, vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico Honor Magic4 Pro, in forte sconto su Amazon e con 1 paio di auricolari in regalo! Grazie a questo bundle estremamente conveniente, otterrete lo smartphone del brand Honor al costo di soli 1.099,90€ invece di 1.299,80€ e, in aggiunta, gli Earbuds 3 Pro in omaggio.

Non si tratta solo di uno smartphone particolarmente performante ma anche di un paio auricolari dal design ergonomico e con cancellazione del rumore attiva. Proprio per questo, trattandosi di una promozione molto valida, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che le unità a disposizione terminino!

L’Honor Magic4 Pro è dotato di un display LTPO da 6,81″ con una risoluzione da 2.848 x 1.312 e una gamma colori con 1,07 miliardi di tinte differenti. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la tecnologia di oscuramento PWM da 1920 Hz offrono un’esperienza fluida e rapida con un consumo di energia e un affaticamento degli occhi estremamente ridotti. Non meno importante, il dispositivo sfrutta lo Snapdragon 8 Gen 1 per fornirvi elaborazione delle immagini e prestazioni drasticamente migliori rispetto ai modelli precedenti.

Da non sottovalutare anche il sistema con tripla fotocamera di cui è dotato, che include una lente grandangolare con apertura f/1.8 da 50 MP, una ultra grandangolare con apertura f/2.2 da 50 MP e un teleobiettivo a periscopio con apertura f/3.5 da 64 MP. L’unione tra fotocamera aggiornata e algoritmo migliorato vi assicurano video e fotografie senza precedenti, con numerosi dettagli e colori vibranti. Anche l’ottima autonomia del Magic4 Pro è un ottimo punto a favore del vostro acquisto, in quanto la batteria da 4600 mAh è l’ideale per supportare un utilizzo costante anche per tutto il giorno. Infine, ha un resistenza all’acqua e alla polvere di livello IP68 che vi consente di portarlo con voi e sfruttarlo in più occasioni, senza avere paura di rovinarlo.

Gli auricolari Honor Earbuds 3 Pro che riceverete in omaggio, invece, sono True Wireless, in-ear e godono di un’ottima cancellazione adattiva del rumore. Gli altoparlanti da 11 mm e il tweeter in ceramica ad alta risoluzione uniscono i toni bassi vigorosi e i toni alti delicati in modo armonioso, garantendovi un ottimo audio surround.

In più, gli auricolari wireless Honor utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.2 per un segnale di connessione molto più stabile e una velocità di trasmissione più elevata. Anche in questo caso, valutare la qualità della batteria è più che fondamentale. Gli Earbuds 3 Pro possono riprodurre musica per oltre 6 ore mentre la loro custodia supporta un totale di 24 ore di ricarica, dunque l’ideale per sfruttarle anche quando non avete fonti di elettricità nella vicinanze.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

