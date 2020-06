HP, fino al 17% di sconto sui portatili e oltre il 50% su borse, zaini e accessori

Siete interessati all’acquisto di un portatile leggero? HP ha la soluzione giusta per voi! In queste ore, infatti, il colosso dell’informatica ha inaugurato una promozione che permette di acquistare uno o più prodotti del proprio catalogo a prezzi decisamente contenuti. L’offerta è compatibile anche con accessori, borse e zaini.

Progettato per offrire le massime prestazioni in ufficio oppure a casa, il portatile HP 15-dw1018nl può davvero sorprendervi per tantissimi fattori. Innanzitutto questo notebook ha un cuore pulsante Intel, precisamente il Core i7-10510U, accompagnato da 8 GB di SDRAM e da 512 GB SSD. Per quanto concerne il display, questo dispositivo possiede un pannello da 15,6 pollici con una risoluzione in FullHD, ideale quindi per guardare Netflix, Amazon Prime Video e anche giocare ai titoli meno esosi (grazie alla sua scheda video, la GeForce MX130). Il suo prezzo di vendita è di 849,97 euro grazie ad uno sconto del 6% dal costo originario di 899,99 euro.

Gli appassionati di videogiochi troveranno quasi sicuramente allettante l’OMEN 15-dh0029nl. Si tratta di un notebook gaming che include al suo interno un processore Intel Core i7-9750, una memoria RAM da 16 GB (2 x 8 GB) e 1 TB di SSD NVMe. Il comparto multimediale, invece, è gestito da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB di GDDR6 dedicati), che garantisce ottime prestazioni in tutti i titoli moderni. A concludere la scheda tecnica ci sono un display da 15,6 pollici FullHD a 144 Hz e una tastiera retroilluminata RGB a quattro zone. Questo dispositivo normalmente venduto a 2.999,99 euro, è disponibile a 1.999,98 euro.

Offerte HP, la nostra selezione

