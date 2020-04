Huawei P40 Lite a 300€ con Mini Speaker e Band 4 Pro in omaggio!

Vi segnaliamo l’arrivo di una straordinaria offerta su Amazon, relativa all’ottimo Huawei P40 Lite, fratello minore della neonata linea P40, nonché potenziale best buy dell’attuale offerta del colosso di telefonia cinese. Arrivato sul mercato poco più di un mese fa al prezzo di 299,00€, Huawei P40 Lite non ha subito flessioni significative di prezzo, eppure acquistarlo oggi su Amazon è più conveniente che mai visto che, per i succitati 299,00€, il portale ci offrirà in regalo non uno, ma ben due regali di buon valore: un mini speaker bluetooth e l’ottima smart band Huawei Band 4 Pro che, da sola, ha un valore sul mercato di circa 70€ (salvo sconti, ovviamente).

Un’occasione davvero eccezionale, di cui potrete godere fino al 24 maggio o comunque fino all’esaurimento delle scorte disponibili su Amazon. Per 299,00€, infatti, vi porterete a casa uno smartphone davvero eccezionale, sia dal punto di vista estetico che tecnico, con ottime prestazioni garantite dal processore Kirin 810 che, accoppiato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, vi offrirà tutto quello di cui avete bisogno, in termini di performance, per affrontare le necessità di tutti i giorni. Munito di un bellissimo display IPS LCD da 6,4 pollici, è poi nel comparto fotografico che il P40 Lite riesce a dare il meglio di sé, grazie ad una fotocamera anteriore da 16 MP e da ben quattro fotocamere posteriori da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP, alloggiate in un modulo quadrato e capaci di restituire una resa fotografica eccezionale. Insomma, un terminale di fascia media che, allo stato attuale, pare avere pochissimi rivali sul mercato e la cui appetibilità sale alle stelle grazie alla fantastica promozione messa in campo da Amazon. Meglio approfittarne subito!

