Huawei Watch Fit: smartwatch completo di tutto, scontato del 39%!

Dopo avervi proposto le ottime offerte dedicate ad Oppo che Amazon ha incluso nel ricco corollario delle sue “Offerte di Natale“, ci avviamo ora verso la conclusione di questa giornata di sconti restando nel campo dei brand di telefonia cinesi, proponendovi un’offerta che riguarda un altro indiscusso gigante del settore, ovvero Huawei.

In particolare, vi segnaliamo l’offerta relativa all’ottimo Huawei Watch Fit, elegante ibrido a metà strada tra una smartband ed uno smartwatch, oggi in sconto al prezzo imperdibile di appena 59,99€, contro gli originali 99,00€ necessari per l’acquisto!

Si tratta di un ottimo affare, che vi permetterà di indossare (o di mettere sotto l’albero), un prodotto davvero molto particolare, che tenta di fare da anello di congiunzione tra i due principali mondi in cui sono divisi i dispositivi indossabili.

Con il suo ampio display da 1,64” ad alta risoluzione, Huawei Watch Fit è in grado di mostrare le informazioni meteo, i vostri parametri di salute, le notifiche del vostro smartwatch e vi permetterà di tenere sempre a portata di sguardo le statistiche dei vostri allenamenti, offrendo uno spazio visivo che, ovviamente, è più ampio di quello di una smartband, ma molto meno ingombrante rispetto ad un comune smartwatch, pur non rinunciando ad eleganza e funzionalità.

Resistente all’acqua ed alla polvere, Huawei Watch Fit è anche un dispositivo ideale per chi pratica sport, e grazie al suo GPS integrato vi permetterà di tracciare le corse all’aperto e le vostre passeggiate, mentre il pratico sensore posizionato a contatto con il polso si occuperà di tenere sotto controllo la vostra frequenza cardiaca ed il livello di ossigenazione del sangue.

Come se non bastasse, Huawei Watch Fit può monitorare la bellezza di oltre 95 diverse tipologie di allenamento, proponendosi come una delle opzioni migliori sul mercato per chi ha una certa pssione, ed un certo eclettismo, per lo sport dentro e fuori le mura domestiche. Compatibile sia con gli smartphone Android che con quelli iOS, Huawei Watch Fit si propone come un prodotto adatto davvero a tutti e, grazie alla sua autonomia certificata a 10 giorni, è certamente uno dei più interessanti prodotti da tenere al polso sia in palestra, che nella vita di tutti i giorni!

Insomma, un prodotto davvero eccezionale che, come sempre, è comunque solo uno degli innumerevoli sconti che ci sta proponendo Amazon in queste ore e, per questo, qualora foste a caccia di altre idee regalo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte del portale, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Altre offerte di Natale Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!