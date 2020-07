Humble Bundle lancia il nuovo Humble Daedalic Bundle 2020

Humble Bundle ha appena lanciato il nuovo Humble Daedalic Bundle 2020, pacchetto che ci permette di recuperare ad un prezzo super numerosi titoli del celebre editore. All’interno del bundle troviamo infatti giochi interessantissimi come State of Mind, Iratus: Lord of the Dead e Iron Danger, oltre che l’italianissimo The Suicide of Rachel Foster. Un’occasione da non perdere, insomma, che sarà valida per ancora poco meno di due settimane.

Pagando solamente 0,87 euro sarà possibile ottenere:

The Night of the Rabbit

Fire!

A Year of Rain

Pagando più di 7,19 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

CryoFall

State of Mind

The Great Perhaps

AER Memories of Old

Con oltre 13,12 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

Iratus: Lord of the Dead

The Suicide of Rachel Foster

Iron Danger

Ken Follet’s The Pillars of the Earth

Un bundle, quindi, parecchio interessante e, soprattutto, acquistabile ad un prezzo super. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che chiunque non si è mai iscritto all’Humble Choice e acquista il pacchetto da 13,12 euro otterrà compreso anche un mese di iscrizione al ricco servizio. Acquistare il bundle ci permetterà inoltre di fare come sempre una buona azione, visto che parte dei ricavati saranno devoluti a delle associazioni benefiche, ossia War Child e Whale and Dolphin Conservation. Potete trovare il bundle in questione comodamente nel link qui sotto.

