Humble Bundle: tanti strategici inclusi nel ricco Stardock Strategy Bundle

Humble Bundle ha lanciato nelle scorse ore il Stardock Strategy Bundle, contenente numerosi ed interessantissimi giochi per gli amanti dei titoli strategici. Tra Galactic Civiliazation 3 e Star Control Origins di carne al fuoco in questo bundle ce n’è infatti veramente tanta e nel caso in cui siate appassionati del genere troverete veramente di cui divertirvi. Come sempre anche in questo caso Humble Bundle ha poi orchestrato diversi scaglioni di prezzo del bundle a partire da un euro, in modo tale da permettere così a tutti di acquistare anche solo una piccola parte di esso.

Pagando almeno un euro si otterrà:

Sorcerer King: Rivals

Dead Man’s Draw

Pagando almeno 9,02 euro si otterranno inoltre:

Galactic Civilizations III

Galactic Civilizations III: Crusade Expansion Pack

Galactic Civilizations III: Retribution Expansion

Galactic Civilizations III – Mega Events DLC

Pagando infine almeno 12 euro oltre ai precedenti titoli si otterranno anche:

Star Control: Origins

Star Control: Origins – Earth Rising Expansion

Star Control: Origins – Original Soundtrack

Star Control I and II

Star Control III

Locked content Galactic Civilizations III: Intrigue Expansion

Locked content Ashes of the Singularity: Escalation

Parte dei proventi raccolti da Humble Bundle con il Stardock Strategy Bundle verranno devoluti in carità a Save the Children, Action Against Hunger e Whale and Dolphin Conservation. Un’ottima promozione, quindi, che ci permette sia di accaparrarci questo ricco bundle che, al contempo, di fare anche del bene.

