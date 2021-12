Hype regala un anno di Amazon Prime! Ecco come averlo

Hype la famosa app di pagamento smart regala un anno di Amazon Prime a tutti i suoi clienti che aderiranno a un piano Next o Premium, ma la promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato. Vi spieghiamo di seguito come approfittare di questa offerta grazie a un coupon dedicato.

Hype, facente parte di una joint venture tra Fabrick (Gruppo Sella) e illimity, molto apprezzata dai giovanissimi, predilige l’approccio dei pagamenti smart, grazie ad un’app indispensabile per Android e iOS, promettendo una gestione del denaro intuitiva e abbattendo i costi di un comune conto corrente o di altre carte di pagamento.

La nuova promozione di Hype, inoltre, offre a tutti coloro che passano al conto Next o Premium entro il 31/12/2021, ben 12 mesi di Amazon Prime. Se siete già clienti e avete un piano Start gratuito, l’eventuale upgrade dal profilo Start a quello Next è gratuito e si pagherà esclusivamente un canone mensile di solo 2,90 euro.

Quali sono i vantaggi?

Innanzitutto sarà possibile disporre di una carta di debito (a differenza della carta prepagata del profilo Smart), eliminare il limite di deposito massimo di 2.500 euro previsto dal piano Start, per avere dunque un plafond illimitato e senza limiti di pagamento. I prelievi ATM sono gratuiti, una polizza prelievi e acquisti inclusa ed è possibile accreditare lo stipendio. Per saperne di più vi consigliamo di leggere il nostro speciale dedicato all’app di Hype.

Per usufruire della promozione che offre un anno di Amazon Prime gratis, occorre cliccare qui e usare il codice AMAZONPRIME in fase di registrazione, per avere 12 mesi della sottoscrizione dei servizi Amazon. Considerato che Amazon Prime costa 39 euro l’anno, mentre il canone mensile di Hype Next costa 2,90 al mese (quindi 34,80 euro/anno), potete constatare il risparmio notevole che comporta anche tutti i servizi di Hype Next o Premium congiunti con quelli noti di Amazon Prime.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!