In cerca del regalo perfetto da fare ad una persona con la passione per il gaming? Che sia su PC o su console, a nostro giudizio non potete lasciarvi scappare questa splendida offerta targata HyperX, che metterà sotto il vostro albero di Natale un headset di indubbia qualità, compatibile con praticamente qualsiasi piattaforma sul mercato, grazie alla sua doppia usabilità: sia wireless che cablata.

Di che stiamo parlando? Delle ottime HyperX Cloud MIX, un headset di fascia alta che, indubbiamente, potrà facilmente far felice qualsiasi persona appassionata di gaming, specie se online, visto le ottime performance offerte tanto dai padiglioni quanto dal microfono!

Il prezzo originale? Non a caso è altino, con i suoi 199,99€, fortunatamente scontati, oggi, ad un più abbordabile 109,99€, che vi permetterà di portare sotto l’albero un paio di cuffie di indubbia qualità, con uno sconto di ben 90 euro che, di questi tempi, non sono affatto male!

Del resto, parliamo di un paio di cuffie da gaming di grande pregio, certificate per l’audio ad alta risoluzione con compatibilità multi-dispositivo, e con una risposta in frequenza da 50 Hz a 18.000 Hz! Inoltre, come detto in apertura, pur trattandosi di cuffie munite della migliore tecnologia Bluetooth, possono essere collegate anche tramite il cavo!

Capaci di offrire fino a 20 ore di autonomia, le HyperX Cloud MIX sono equipaggiate con due driver a doppia camera da 40 mm, progettati appositamente da HyperX per separare le frequenze basse da quelle medie e alte, così da eliminare alla radice ogni possibilità di distorsione, per offrire solo il meglio dell’esperienza acustica, sia che si tratti di gaming che di qualsiasi altra attività.

Dulcis in fundo, trattandosi di cuffie che possono essere utilizzate in connessione wireless, e disponendo di un microfono a braccio, scollegabile e flessibile, oltre che di un microfono integrato presente in uno dei due padiglioni, queste particolari cuffie possono essere usate sia dentro che fuori casa, così come un qualsiasi altro paio di cuffie “da esterno”, da utilizzare per l’ascolto di musica e/o podcast, oltre che per la risposta alle chiamate.

