Far felice a Natale il proprio bambino o bambina non è facile come sembra. Spesso, infatti, anche un giocattolo costoso potrebbe deludere se non in linea con le preferenze, ed ecco perché non bisogna sottovalutare le idee più semplici che, spesso e volentieri, risultano proprio le più azzeccate. Come detto, per andare sul sicuro dovreste conoscere i gusti di vostro figlio/a, e ovviamente solo voi potete sapere quali sono le sue preferenze, ma siamo sicuri che troverete i nostri consigli sull’acquisto molto interessanti, poiché vi aiuteranno a scegliere il regalo perfetto da mettere sotto l’albero di Natale.

Un buon giocattolo dovrebbe essere in grado di stimolare la creatività dei più piccoli, oltre a intrattenere, altrimenti sarà questione di minuti prima che il regalo venga messo da parte. Se pensate che un regalo tecnologico possa fare al caso vostro, allora vi invitiamo a dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai regali tech per i più piccoli. In questa occasione, invece, ci siamo concentrati nel selezionare i giocattoli più belli da regalare a Natale, con un occhio di riguardo, come detto, ad articoli capaci di stimolare la creatività e pensare fuori dagli schemi.

I giocattoli più belli da regalare a Natale

LEGO City

Regalare una costruzione LEGO non è mai sbagliato, poiché piacciono a tutti e aiutano la motricità e manualità, oltre a stimolare la fantasia e l’ingegno dei bambini nel concretizzare quanto immaginato. Con i LEGO si possono sperimentare varie combinazioni e, a tal riguardo, il set “City Stazione Ferroviaria” è senza dubbio tra i più interessanti. Include infatti un autobus, un camion, un rimorchio, un bagno chimico, un passaggio a livello e 4 sezioni di binari, oltre a basi stradali collegabili ad altri set LEGO. La stazione rappresenta molti scenari di vita reale, con la possibilità di simulare anche l’entrata nell’autobus, all’interno del quale potrete aggiungere 6 minifigure LEGO. Ultimata la costruzione, quest’ultima può diventare anche un modellino da esposizione, grazie proprio all’alto livello dei dettagli.

Vespa per bambini

Se volete regalare un prodotto dallo stile inconfondibile e che rappresenta uno dei mezzi di trasporto più famosi, allora la Vespa Chicco sarà certamente un regalo apprezzato. Adatta per bambini da 1 a 3 anni e con un peso massimo di 25 kg, questa Vespa potrà essere guidata sia con che senza ruote di supporto, permettendo al bambino o bambina di muoversi in piena libertà. Girando la chiave sul pannello elettronico si potranno attivare una serie di suoni, che riprendono quelli tipici della Vespa, per un’esperienza realistica e divertente.

Hasbro Twister

Se vi piacciono le sfide, allora i più piccoli andranno pazzi per il gioco in scatola Twister, che consiste nel mettere mani e piedi sul tappeto in diverse posizioni senza cadere. L’ultimo che rimane in piedi vince. Un classico, adatto per bambini e ragazzini da 6 anni in su, i quali avranno modo di rimanere attivi e attorcigliarsi gli uni con gli altri, per un divertimento dentro casa capace di coinvolgere tutta la famiglia.

Tino robottino

Se cercate un giocattolo in grado di seguire la crescita del bambino durante il gioco, e quindi molto longevo in termini di utilizzo, allora difficilmente troverete qualcosa di meglio. Il Tino robottino, infatti, è un giocattolo 4 in 1, che si adatta a neonati fino all’età prescolare, merito della possibilità di impilare i vari componenti fino a dargli le sembianze di un robot. Numerosi sono i metodi con cui divertirsi, per non parlare poi dei 3 livelli di apprendimento con oltre 120 melodie, suoni e frasi su numeri, sul conteggio, sull’alfabeto e altro ancora.

Gattino interattivo

A chi non piace avere un animale domestico? Questo dolce gattino elettronico, ne siamo certi, si rivelerà un ottimo regalo di Natale per i più piccoli, poiché ha tutto quello che serve per catturare la loro attenzione. Riconosce anzitutto le carezze in diversi punti ed è capace di interagire. Inoltre, dispone di un meccanismo a retrocarica che gli consente di muoversi, stimolando così la manualità dei più piccoli. Gli si potrà infine far suonare canzoncine e filastrocche con diversi suoni vocali.

Altri giocattoli belli da regalare a Natale

