I migliori accessori da abbinare ad Echo Dot!

Il Prime Day 2020 è stato un grande successo, riportando risultati eccellenti con milioni di utenti attivi che ne hanno usufruito risparmiando sugli acquisti, ed abbiamo potuto constare che fra tutti gli innumerevoli articoli presente sul portare, quello più comprato dai lettori di Tom’s è l’Echo Dot di 3^ generazione. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo che, all’alba di un futuro con case sempre più smart, si rivela estremamente utile ma allo stesso tempo potrebbe risultare “poco personale”. Proprio in funzione di questo abbiamo selezionato per voi una serie di accessori e di gadget che vi aiuteranno a personalizzare il vostro nuovo Echo Dot, per trasformarlo nel dispositivo perfetto voi e la vostra casa.

I dispositivi Echo Dot di 3^ generazione sono stati di gran lunga migliorati nelle dimensioni e nelle prestazioni rispetto ai modelli precedenti, e l’aspetto elegante li rende adatti a qualsiasi tipo di ambiente. In questa selezione di prodotti sarete in grado di trovare una serie di componenti che miglioreranno di gran lunga la vostra esperienza con questi dispositivi, come nel caso della potente batteria aggiuntiva i-Box, in grado di aumentare l’autonomia di un singolo Echo Dot di ben 12 ore. Sono presenti anche una vasta gamma di supporti con soluzioni da tavolo, per rialzare gli Echo Dot rispetto il piano d’appoggio, oppure altri da muro, pensati per esser posizionati vicino ad una presa elettrica, con tanto di cavi e superfici di sostegno. Se invece cercate delle alternative pensate più per le famiglie con bambini, non preoccupatevi perché troverete sia numerose custodie protettive colorate per gli Echo Dot in silicone, per proteggerli dagli urti, oppure articoli come il gufo da tavolo che, oltre a contenere il dispositivo, permette di esser colorato e personalizzato, diventando un simpatico elemento d’arredo.

Insomma, avrete capito che gli accessori per personalizzare gli Echo Dot di 3^ generazione sono tanti e variegati, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina del portale in modo che possiate trovare quello giusto per voi. Infine, prima di farvi andare a trovare l’accessorio perfetto per il vostro Echo Dot, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

