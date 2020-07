I migliori monitor BenQ in offerta su Amazon!

Dopo avervi proposto le ottime offerte del giorno di Amazon, nonché la straordinaria promozione relativa le nuovissime smart TV LG, portiamo alla vostra attenzione un’altra grandiosa occasione per risparmiare sull’acquisto dei monitor a marchio BenQ. Molte sono le occasioni disponibili, con promozioni dedicate tanto ai professionisti, quanto ai videogiocatori, il tutto a prezzi decisamente contenuti.

La lista dei prodotti promozionati è – come sempre – lunga e soprattutto variegata ma, tra questi, vi segnaliamo l’ottimo monitor BenQ ZOWIE XL2411P, generalmente venduto a ben a 230,00€, ed oggi in sconto a soli 197,99€ euro. Munito di un dispone di un buon numero di connettori, tra cui DisplayPort, DVI-DL, HDMI e Jack per cuffie, il monitor BenQ ZOWIE XL2411P è particolarmente indicato per gli amanti del gaming e, in particolare, di titoli competitivi come Valorant, Call of Duty e Fortnite. Del resto, stiamo parlando di un monitor dalle caratteristiche eccellenti, a partire dal suo ottimo pannello LED da 24 pollici con una risoluzione in FullHD a 144 Hz ed una latenza vicina a 1ms!

Qualora, poi, il BenQ ZOWIE XL2411P non dovesse fare per voi, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche al BenQ PD2500Q, un monitor dedicato ai professionisti specie designer e grafici, grazie al suo pannello da 25″ con una risoluzione in QHD (2560 x 1440 pixel), ed è capace di garantire immagini dall’ottima nitidezza e profondità. Inoltre, questo monitor garantisce una connettività praticamente universale grazie alle porte HDMI, DisplayPort, mini displayport, USB 3.1 gen1 il che, al prezzo di appena 303,98€ (prezzo originale 409,00€) rappresenta un affare senza se e senza ma.

Insomma, quale che sia la vostra necessità, le offerte Amazon dedicate ai prodotti BenQ riusciranno certamente a venire incontro alle vostre esigenze, motivo per cui vi suggeriamo di consultare non solo la nostra selezione di prodotti promozionati, ma anche e soprattutto la lista completa degli articoli BenQ in promozione, che potrete consultare al seguente indirizzo. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali Telegram per non perdere le offerte del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Vi aspettiamo in numerosi!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!