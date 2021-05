I migliori piccoli elettrodomestici a prezzi folli da Euronics

Dopo una miriade di offerte segnalate anche oggi, non è ancora giunto il momento di archiviare la giornata perché abbiamo scoperto che, fino al 2 giugno, su Euronics ci sono nuove e fantastiche offerte dedicate ad una categoria di prodotti ben specifica, ossia quella dei piccoli elettrodomestici. Questo vuol dire che non troverete in offerta smart tv, lavatrici o frigoriferi, bensì articoli come rasoi, asciugacapelli, forni elettrici e simili.

Come saprete, la famiglia dei piccoli elettrodomestici è molto ampia e lo sono anche le offerte di Euronics, che coprono quasi ogni articolo di questa categoria. Tra questi, vi è anche l’ottimo ferro da stiro con caldaia Rowenta DG8643, che viene proposto a soli 199,00€ invece di 299,00€, permettendovi di munirvi di una delle migliori soluzioni per lo stiro risparmiando ben 100€, che non sono pochi su questo genere di articoli.

Quello da noi proposto, è un modello dotato di caldaia e per questo adatto a coloro che vogliono ottenere risultati perfetti in poco tempo. A differenza di una soluzione tradizionale che basa il suo funzionamento sull’umidità, un modello a caldaia si affida al vapore per far sì che gli indumenti escano lisci e morbidi dopo la stiratura. Inoltre, avendo il serbatoio dell’acqua separato, il Rowenta DG8643 è molto leggero, permettendovi di terminare il lavoro senza stancare il braccio, oltre a non dover aspettare che il ferro si raffreddi prima di aggiungere nuova acqua, utile quando dovete stirare un gran numero di vestiti.

Il Rowenta DG8643 vanta, inoltre, una piastra lavorata a laser, che assicura resistenza ai graffi e una precisione ai vertici della categoria, abbinata ad una potenza in grado di gestire 7,2 bar, un valore che eliminerà le pieghe più ostinate in tempi record.

