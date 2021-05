Il meglio di Apple a prezzi shock nel Solo per Oggi di Mediaworld

Dopo aver scontato numerosi prodotti a marchio Xiaomi, le offerte giornaliere di Mediaworld riservano oggi lo stesso trattamento anche ai prodotti Apple, proponendo il meglio dell’azienda statunitense a prezzi scontati, coinvolgendo sia i dispositivi di ultima generazione che quelli di precedente generazione, ma solo fino alla mezzanotte di oggi quando, con ogni probabilità, le offerte termineranno e si sposteranno su altri tipi di prodotti.

Quella di oggi, quindi, potrebbe essere un’ottima occasione per acquistare uno degli ambiti dispositivi Apple, come ad esempio il MacBook Air 13 su cui è possibile risparmiare 150€, portandoselo a casa a 1.279,00€ invece di 1.429,00€. Una cifra certamente importante ma vale la pena sottolineare che si tratta dell’ultimo modello prodotto da Apple, ossia quello con processore fatto in caso, vale a dire l’Apple M1, il primo chip proprietario dell’azienda dedicato ad un notebook, nonché della variante con 512GB di spazio interno.

Come saprete, sono numerose le tecnologie implementate nell’Apple M1, il quale presenta un’architettura che offre prestazioni ed efficienza nettamente superiori rispetto al passato, rendendo il MacBook Air 13 uno dei notebook più potenti mai creati dal noto produttore, adatto a coloro che necessitano di una soluzione in grado di gestire il multitasking in maniera eccellente e, di conseguenza, offrire una delle migliori produttività della categoria, produttività che può essere svolta anche in mobilità, dato che parliamo di un notebook sottilissimo e leggerissimo, il cui design che contraddistingue i modelli Apple sembra non passi mai di moda.

A rendere il tutto ancora più interessante è il display retina di MacBook Air 13, che vanta una risoluzione di ben 2560×1600 e offre un realismo incredibile, con testi definiti e colori brillanti, grazie alla tecnologia True Tone, la stessa che troviamo anche sui dispositivi mobile dell’azienda, che regola automaticamente il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di luce in cui si trova il notebook.

Insomma, Mediaworld offre oggi buone occasioni per acquistare un prodotto Apple. Noi abbiamo menzionato il MacBook Air 13 ma vi ricordiamo che visitando la pagina dedicata troverete numerosi altri dispositivi in offerta, alcuni dei quali li abbiamo riportati in calce. Ciò detto, vi anticipiamo che la giornata sarà piena di offerte, motivo per cui rimanete sintonizzati per non farvi scappare nessuna occasione. Prima di proseguire, ricordatevi infine di iscrivervi sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

