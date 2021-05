Xiaomi Edition: tanti prodotti in offerta solo per oggi su Mediaworld

Archiviata la prima parte di maggio, che ha visto numerose e interessanti tornate di offerte, è ora il momento di focalizzarci su quelle che saranno le occasioni che caratterizzeranno questa e le rimanenti giornate di maggio, informandovi come sempre delle principali offerte con scadenza giornaliera e settimanale. Tra queste vi è Mediaworld, un portale che continua a confermarsi uno dei punti di riferimento per effettuare acquisti online in sicurezza e risparmiando cifre sostanziose su svariati prodotti, i quali oggi saranno dedicati esclusivamente a Xiaomi.

Grazie a questa iniziativa, dunque, i fan del noto marchio cinese potranno acquistare alcuni dei principali dispositivi Xiaomi a prezzi vantaggiosi, come se il rapporto qualità/prezzo delle soluzioni del noto brand non fosse già abbastanza. Vi ricordiamo, infatti, che Xiaomi è sinonimo di qualità e convenienza e riuscire a portarsi a casa uno dei suoi dispositivi ad un prezzo ancora più basso è sempre un affare.

Occasione come quella che vede lo Xiaomi Mi 10T, uno dei tanti smartphone prodotti dall’azienda, oggi acquistabile a 385,00€ invece di 499,00€. Si tratta di un modello che va a collocarsi nella fascia media del mercato e lo fa benissimo, dal momento che è uno dei migliori smartphone della categoria per coloro che cercano potenza e velocità, in grado di rivelarsi anche un ottimo dispositivo da gaming portatile, dato che all’interno è presente lo Snapdragon 865, chip di riferimento fino a pochi mesi fa.

Assodato che le prestazioni di Xiaomi Mi 10T non sono un problema, il display è un 6,67 pollici assicura colori naturali e bilanciati grazie alla tecnologia IPS, mentre il comparto fotografico si affida ad un modulo posteriore triplo, caratterizzato da un sensore principale da 64MP, capace di scattare buone foto sia in diurna che notturna, così come i video. Un modello quindi che incarna la natura del brand, ossia quella di realizzare ottimi prodotti al giusto prezzo, muniti quasi sempre di una enorme batteria da 5.000 mAh, che troviamo anche in questo specifico modello.

Insomma, quello lanciato oggi da Mediaworld è un vero e proprio Xiaomi Edition, che dovrebbe invogliare qualsiasi fan del marchio quanto meno a prendere visione della promozione perché ci sono numerosi altri prodotti in offerta che potete trovare sulla pagina dedicata. Detto ciò, la giornata è appena iniziata e già nel corso della mattinata troverete sulle nostre pagine tantissime altre offerte, che diventeranno molteplici nel pomeriggio. Prima di passare altrove, vi ricordiamo che troverete ulteriori occasioni sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

