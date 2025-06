Il mouse verticale Trust Yuno è ora disponibile su Amazon a 21,99€ invece di 27,99€, con uno sconto del 21%. Questo dispositivo ergonomico wireless vi offre un comfort eccezionale grazie all'angolo di 57° che elimina la tensione dal polso. Realizzato con il 70% di plastica riciclata, combina sostenibilità e prestazioni con la sua batteria ricaricabile che garantisce fino a 3 mesi di utilizzo. I DPI regolabili e i 6 pulsanti programmabili vi permetteranno di personalizzare completamente la vostra esperienza d'uso.

Mouse verticale Trust Yuno, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse verticale Trust Yuno è consigliato a chi trascorre molte ore davanti al computer e soffre di dolori a polso e avambraccio. Con il suo design ergonomico e l'angolazione ottimale di 57°, vi libererà dalle tensioni muscolari tipiche del mouse tradizionale, risultando ideale per professionisti, smart worker e studenti che non vogliono rovinare la propria salute durante lunghe sessioni di lavoro. La velocità del cursore regolabile vi permetterà inoltre di adattarlo perfettamente alle vostre necessità quotidiane, che richiedano precisione o rapidità.

Questo dispositivo soddisfa anche le esigenze di chi cerca prodotti ecosostenibili senza rinunciare alla qualità. Realizzato con il 70% di plastica riciclata, offre libertà di movimento grazie alla connessione wireless e un'autonomia impressionante fino a tre mesi con una singola carica. La ricarica rapida di appena cinque minuti vi garantirà fino a otto ore di utilizzo, perfetto per chi è sempre in movimento. Con la garanzia di cinque anni, rappresenta una scelta consapevole per chi desidera combinare benessere personale, produttività e rispetto per l'ambiente.

A 21,99€ invece di 27,99€, il mouse verticale Trust Yuno rappresenta un investimento eccellente per la vostra salute e produttività. La combinazione di ergonomia, sostenibilità e prestazioni avanzate, insieme alla garanzia di 5 anni, vi offre una soluzione completa per migliorare il comfort lavorativo quotidiano riducendo lo stress muscolare. Assolutamente consigliato per chi passa molte ore al computer.